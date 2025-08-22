Radu Miruță a vorbit joi seara, la Antena 3, despre ceea ce a numit „diavolul fără chip”, o expresie prin care desemnează angajați din minister și persoane aflate în poziții de putere care au permis funcționarea unor aranjamente ilegale.

Ministrul a explicat că a adus „tămâia ca să plece” și că aceste practici au fost tolerate prea mult timp în companiile de stat.

El a precizat că a descoperit șase companii în care au fost numite conduceri ilegale. Potrivit declarațiilor sale, problema a fost întreținută ani la rând prin tăcerea unor persoane care ar fi trebuit să vegheze la respectarea legii.

„O compunere dintre angajații ai Ministerului, dintre oameni din puterea decizională a acestei țări, care au închis ochii în astfel de aranjamente. Am spus acum câteva săptămâni că acest diavol stă în detaliile prin care sunt numiți oamenii în companiile de stat”, a spus ministrul.

Miruță a subliniat că răul a fost doar parțial corectat, dar soluția reală stă într-o schimbare legislativă. El a atras atenția că acest proces depinde în mod direct de voința politică.

„Astăzi am văzut cum arată și am adus și tămâia ca el să plece. Pentru că ce s-a întâmplat, momentan am stins, însă pentru a se stinge complet trebuie schimbată legea. Iar pentru ca legea să fie schimbată, trebuie o voință politică”, a adăugat oficialul.

Ministrul Economiei a remarcat că Secretariatul General al Guvernului a lansat miercuri în dezbatere publică un proiect de modificare a legii care reglementează numirile din companiile de stat. Radu Miruță susține că a analizat documentul și a venit cu amendamente, considerând că textul nu rezolvă problema, ci întărește actualele practici.

„Din punctul meu de vedere, acel draft nu rezolvă de fapt problema, ci betonează combinațiile deja existente”, a precizat acesta.

Întrebat cum arată aceste „combinații”, ministrul a explicat mecanismul prin care companiile au rămas cu conduceri ilegale.

El a menționat șase societăți: Avioane Craiova, IOR, Iprochim, IAR, Șantierul Naval 2 Mai și o a șasea companie aflată în aceeași situație. Conform declarațiilor, acestea au funcționat cu mandate interimare din 2016, deși legea cerea organizarea de selecții transparente.

Miruță a detaliat că în 2017 s-a emis un ordin pentru selectarea unei firme care să organizeze procedurile de recrutare a managementului corporativ.

Timp de șapte ani, însă, nu s-a făcut nimic, companiile rămânând în interimat. În 2024, a început selecția, dar pe o lege depășită, care permitea numiri directe.

„Avioane Craiova, IOR, Iprochim, IAR, Șantierul Naval 2 Mai și cred că mai este una. Mecanismul e foarte simplu. Conducere nu mai aveau din 2016 și conform legii nici nu trebuia să se ajungă să expire mandatele că trebuiau înnoite prin selecție. S-a dat un ordin de ministru în 2017 ca să înceapă selecția, să se selecteze firma care să vină să facă o selecție pe management corporativ. Din 2017 până în 2024, timp de șapte ani de zile, nu s-a întâmplat nimic, au rămas companiile cu interimat șapte ani. E în afara legii. Dincolo de asta, în 2024 s-au trezit să facă selecția, însă între timp se schimbase legea. Se schimbase legea cu mai multe hopuri. Au început să facă selecția în 2024 pe legea existentă în 2017, care presupunea numire directă. Nu întâmplător, ci pentru că pentru a-și pune omul cu pixul”, a spus ministrul.

În momentul în care a fost întrebat dacă poate face publice nume, Radu Miruță a declarat că dispune de date concrete despre persoanele numite în aceste companii prin proceduri ilegale.

„Cine i-a pus în general? Cine a condus ministerul, că nu se pun întâmplător acești oameni”, a replicat el.

Oficialul a răspuns și acuzațiilor că ar fi numit membri ai USR în conducerea unor companii precum IOR și Avioane Craiova. Miruță a respins ferm aceste critici, explicând că respectivele entități nu au avut numiri de opt ani și că a introdus doar câțiva oameni în consiliile de administrație.

„Ca să vă dați seama de penibilul acuzației, aceste companii nu au avut numire de opt ani de zile. Numirile trecute erau pe zeci de mii de lei. La două din aceste companii am pus doi sau trei oameni din cei zece pe care-i cunoșteam înainte și eram obligat să pun niște oameni și absolut legitim să pui niște oameni sperând că sub conducerea ta la minister companiile astea vor deveni mai eficiente”, a afirmat el.

Ministrul a explicat diferența dintre remunerațiile de până acum și sumele actuale, considerând că acuzațiile de sinecură nu au fundament.

„Cam cât de mare e sinecura să pui pe cineva care are 17.000 de euro numindu-l acolo pe 2.778 de lei?”, a spus Miruță.

În privința veniturilor cumulate, acesta a recunoscut că membrii consiliilor pot încasa bani și din mediul privat, dar a insistat că nu există interes material pentru pozițiile din companiile de stat.

„Da, cumulează, dar un om care ia din privat 17.000 de euro nu vine pentru o sinecura la 2.700 de lei”, a adăugat oficialul.

Ministrul Economiei a anunțat că i-a propus pilotului Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu și expert în aviație, să se implice într-una dintre companiile de profil aflate în subordinea ministerului. Radu Miruță a afirmat că acesta a acceptat invitația, urmând ca detaliile să fie stabilite ulterior.

„L-am invitat să se ocupe de una dintre companiile de aviaţie pe domnul Cătălin Prunariu. Dacă nici dumnealui nu e potrivit pentru industria de aviaţie, nu ştiu câţi alte sute de oameni ar mai putea fi potriviţi”, a spus ministrul.

Oficialul a subliniat că nu îl cunoștea personal pe pilot, dar l-a contactat direct, garantându-i independență în activitate.

„I-am garantat că nimeni nu se amestecă şi a acceptat să se implice, vom vedea în perioada următoare sub ce formă. Am nevoie de astfel de oameni”, a precizat Miruță.

El a criticat modul în care companiile de stat au fost administrate în ultimele decenii, susținând că au fost capturate de interese și numiri politice.

„Nu se poate să scoţi la liman o companie a statului român care a fost ţinută captivă cel puţin 8 ani, dacă nu 30, prin nişte oameni care sunt puşi acolo şi li se spune: uită-te bine în ochii mei, te pun acolo, îţi dau sinecura asta, dar mie îmi execuţi şi îmi asculţi ce direcţii îţi dau!”, a declarat ministrul.

Pilotul Cătălin Prunariu este comandant, instructor și a deținut funcții în cadrul Autorității Aeronautice Civile Române. Prin experiența sa, el este văzut ca o soluție de profesionalizare a unei zone din domeniul aviației unde statul a acumulat restanțe majore.