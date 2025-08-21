Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a dezvăluit joi, într-o conferință de presă, concluziile verificărilor efectuate de Corpul de Control la șase companii aflate în subordinea ministerului. Potrivit acestuia, întregul proces de selecție a conducerilor și consiliilor de administrație a fost grav afectat de nereguli, fiind identificate acte administrative emise în baza unor temeiuri legale abrogate.

„A fost viciat printr-o procedură construită timp de opt ani de zile, prin care angajaţi ai acestui minister şi-au arătat dimensiunea competenţei în interes personal, timp în care interesele acestor companii de stat au fost călcate în picioare. Am descoperit ordine ilegale, am descoperit faptul că aceste numiri, în mod intenţionat, au fost făcute invocându-se o lege care a expirat şi asta nu s-a întâmplat neobservat, ci s-a întâmplat intenţionat, pentru că după ce s-a modificat legea ar fi trebuit să mai obţină nişte avize suplimentare şi li se puneau nişte piedici în a-şi implanta oamenii acolo”, a declarat ministrul Economiei.

El a subliniat că situația nu este una accidentală, ci rezultatul unor acțiuni deliberate: „Au fost considerate legi care nu mai aveau valabilitate tocmai pentru a se duce la îndeplinire implantarea unor oameni, sărindu-se eventuale piedici. Mai ţineţi minte diavolul de care vă spuneam din companiile astea de stat? Astăzi are o formă, are un chip şi are tămâie.”

În urma raportului primit miercuri seară, Miruţă a dispus cercetarea disciplinară a două persoane din conducerea direcției care coordonează interesele statului în aceste companii.

„Lucrurile care mi-au fost aduse la cunoştinţă prin acest raport al Corpului de Control sunt de o dimensiune penală. Observând că şase verificate din şase au această problemă, am dispus extinderea la toate companiile de stat. Statistic şi observând modul în care s-au desfăşurat aceste lucruri, mă aştept să se găsească şi acolo astfel de probleme”, a precizat oficialul.

Ministrul a anunțat și că va centraliza concluziile într-un „pachet final” ce va fi transmis Parchetului:

„Sunt doar primele pe care le-am putut analiza în această lună şi jumătate, pe lângă alte probleme al acestui minister. Nu ne oprim aici. Ştiu că ustură, ştiu că mulţi se întreabă cine o fi făcut asta, cine o fi numit, ce responsabil politic o fi fost atunci. Vă spun că nu mă interesează. Pe tura mea, în acest minister, astfel de lucruri nu sunt tolerate, nu vor fi acceptate, nu mă uit în spate, mă uit ce putem face în continuare”, a anunțat ministrul.

Miruţă a avertizat că pentru ca astfel de situații să nu se repete, legislația trebuie schimbată fundamental. El a criticat amendamentele aflate în dezbatere publică privind OUG 109/2011, actul normativ care reglementează guvernanța corporativă în companiile de stat.

„Am văzut că Secretariatul General al Guvernului a pus în transparenţă o propunere de modificare a Ordonanţei 109, acel mecanism care este contorsionat în funcţie de punctul în care se doreşte a se ajunge pentru numirea în aceste funcţii de conducerele companiilor de stat. M-am uitat pe acele amendamente, pe acele propuneri de modificare al Ordonanţei 109 şi vă spun foarte asumat, sunt praf în ochi. Forma propusă nu rezolvă problemele care au dus aici. Faptul că vorbim despre modificarea unei legi nu înseamnă că o modificăm, pentru a atinge scopul propus. Aşadar, am trimis, după şedinţa de guvern, o propunere din partea acestui minister, Secretariatului General al Guvernului, pentru a amenda forma în dezbatere publică astăzi”, a afirmat ministrul.

Propunerile Ministerului Economiei includ:

reducerea numărului membrilor Consiliilor de Administrație (de la 5 la 3 și de la 7 la 5),

evaluarea la fiecare șase luni a performanței conducerilor,

instituirea unei comisii independente, numită de prim-ministru și supusă controlului parlamentar, pentru companiile strategice.

Totodată, Miruţă a solicitat clarificarea procedurii de anulare a selecțiilor viciate, menționând că în prezent „este extraordinar de greu.

„Astăzi, dacă se observă un viciu, e extraordinar de greu, chiar dacă oficial se observă acel viciu, să anulezi selecţia făcută. Text legal, pentru a se putea întâmpla acest lucru. Toată lumea trebuie să înţeleagă că nu putem reconstrui economic pe o mlaştină. Pentru a avea o reconstrucţie cu adevărata economiei, nu trebuie să scriem pliante, cartoane pe Facebook şi să vorbim despre ceva despre care niciodată cei care vorbesc astăzi nu au făcut. Trebuie curăţat instrumentul prin care resursele statului român sunt scoase la suprafaţă”, a menţionat Miruţă.

Ministrul a punctat că fără reformarea mecanismelor de selecție, orice efort de dezvoltare economică este compromis:

„Degeaba deschid relaţii economice internaţionale noi, degeaba aduc business în interesul statului român, dacă toate acestea aterizează într-o companie a statului român unde managementul are o misiune politică, în dezavantajul statului român. Primul pas este curăţarea celor care gestionează resursele acestui stat”, a spus Miruţă.

Miruță a încheiat subliniind că verificările sunt abia la început și că nu se va opri „la primele șase companii”, promițând transparență și sancțiuni pentru cei responsabili.