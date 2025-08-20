Tema centrală a discuției purtate miercuri la Ministerul Finanțelor între Alexandru Nazare și Michael Dickerson a fost reprezentată de investițiile străine. Ministrul român a evidențiat necesitatea schimbării de atitudine față de mediul de afaceri și importanța unui cadru stabil pentru investitori. În plus, el a subliniat rolul Statelor Unite ca partener economic esențial, capabil să aducă resurse și tehnologie.

Discuțiile despre investițiile străine s-au desfășurat la sediul Ministerului Finanțelor, într-un cadru oficial care a pus accent pe importanța colaborării economice dintre România și Statele Unite.

Întâlnirea dintre Alexandru Nazare și Michael Dickerson a vizat în mod direct consolidarea parteneriatului strategic și identificarea unor soluții prin care mediul de afaceri american să fie mai prezent pe piața locală.

Autoritățile române au prezentat domeniile considerate prioritare pentru dezvoltare, insistând pe proiectele de infrastructură, energie și digitalizare. De asemenea, a fost subliniată deschiderea față de sectoare noi, unde tehnologia și inovația pot aduce valoare adăugată economiei naționale.

Alexandru Nazare a precizat, în urma întâlnirii cu echipa Ambasadei SUA, că interesul autorităților este orientat către proiectele de parteneriat public-privat și către creșterea investițiilor străine directe.

El a subliniat că România are nevoie de capital, tehnologie și know-how, iar Statele Unite rămân un partener esențial în acest proces. Ministrul a menționat că discuția s-a desfășurat în continuarea unor acțiuni și dialoguri anterioare, purtate atât cu Departamentul de Comerț al SUA, cât și cu reprezentanți ai unor state europene care dețin experiență relevantă în domeniul parteneriatelor public-privat.

„Am subliniat azi în cadrul întâlnirii cu echipa Ambasadei SUA interesul nostru pentru proiectele de parteneriat public-privat (PPP) şi pentru creşterea investiţiilor străine directe (FDI). România are nevoie de capital, tehnologie şi know-how, iar SUA rămâne unul dintre partenerii noştri importanţi în acest proces. Discuţia de azi are loc după numeroase acţiuni şi dialoguri pe această direcţie, derulate anterior mandatului actual inclusiv cu Departamentul de Comerţ SUA şi reprezentanţi ai ţărilor UE care au o experienţă relevantă în PPP”, a declarat Nazare.

Atracția pentru investițiile străine nu poate fi realizată fără o abordare diferită, consideră ministrul Finanțelor. În opinia sa, România trebuie să demonstreze că poate oferi stabilitate și transparență mediului de afaceri.

„Trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiţii străine”, a precizat Nazare.

Acesta a transmis că doar prin reguli clare și echilibrate investitorii vor găsi un cadru favorabil. Mesajul reflectă dorința autorităților de a construi un climat economic competitiv și predictibil.

Efectele investițiilor străine asupra economiei pot fi semnificative, a explicat ministrul Finanțelor. Alexandru Nazare a menționat că România are nevoie de reguli clare, stabile și echilibrate, astfel încât investitorii serioși să poată identifica un mediu predictibil și atractiv.

El a adăugat că dezvoltarea investițiilor ar aduce beneficii directe, precum locuri de muncă mai bine plătite, infrastructură modernă și posibilitatea ca țara să își valorifice potențialul economic.

„Avem nevoie de reguli clare, stabile şi echilibrate, pentru ca investitorii serioşi să găsească în România un mediu predictibil şi atractiv. Creşterea investiţiilor înseamnă locuri de muncă mai bine plătite, infrastructură modernă şi şansa ca România să-şi valorifice potenţialul”, a menţionat Nazare.

Declarația evidențiază importanța directă a investițiilor în creșterea nivelului de trai și în modernizarea țării.

Planurile pentru atragerea de investiții străine includ o colaborare permanentă cu partenerii americani. Ministrul Alexandru Nazare a precizat că dialogul cu reprezentanții SUA va continua pentru a stimula noi proiecte.

Obiectivul este aducerea cât mai multor companii și investiții care să contribuie la dezvoltarea economiei românești. Autoritățile își exprimă deschiderea pentru proiecte în domenii variate, de la infrastructură la tehnologie avansată.