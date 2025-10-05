Declarațiile sale vin în contextul avertismentelor făcute recent de Eugen Rădulescu, consilier al Băncii Naționale a României, care a atras atenția asupra unei perioade economice dificile, caracterizate de creșterea prețurilor, deprecierea leului în raport cu euro și presiunea fiscală tot mai mare asupra populației.

Reprezentantul BNR a menționat că România riscă să intre într-o etapă complicată din punct de vedere economic, în care oamenii de rând vor resimți direct efectele scumpirilor și ale deciziilor fiscale. În opinia sa, o redresare a economiei ar putea fi posibilă abia peste un an, însă până atunci, cetățenii vor fi nevoiți să suporte consecințele acestor dezechilibre, în special cei cu venituri mici sau medii.

„Oamenii de rând vor fi nemulțumiți că doar ei trebuie să strângă cureaua”, a declarat Eugen Rădulescu la B1 TV.

Analizând aceste avertismente, Adrian Bența a subliniat că scenariul descris de oficialul BNR este realist și justificat. Consultantul fiscal consideră că perioada următoare va fi una dificilă pentru populație, iar gestionarea bugetului familial devine esențială pentru menținerea echilibrului financiar. El a explicat că oamenii trebuie să învețe să își adapteze cheltuielile în funcție de venituri, respectând principiul clasic de prudență financiară – să nu se întindă mai mult decât le permite „plapuma”.

„Mi se par absolut pertinente și sunt de acord cu ele. Și spre deosebire de această persoană, reprezentant BNR, care folosește un torn moderat, eu îmi asum răspunderea să spun că va fi destul de greu și vremurile nu sunt doar tulburi, sunt dificile și foarte greu de suportat în perioada următoare”, a mai spus specialistul.

Specialistul recomandă ca fiecare familie să acorde prioritate cheltuielilor esențiale, precum mâncarea, cazarea și îmbrăcămintea, adică nevoilor primare, așa cum sunt definite în piramida lui Maslow.

Acestea ar trebui acoperite înainte de orice alte dorințe sau investiții, iar ideal ar fi ca românii să evite împrumuturile de la o lună la alta. Gestionarea bugetului din surse proprii, fără a apela la credite de consum sau datorii, reprezintă, în opinia sa, un obiectiv important în această perioadă de instabilitate economică.

„Din sfaturile de la părinții și bunicii mei, spuneau că întotdeauna trebuie să te întinzi cât îți este platuma și cu siguranță oricât de mare ar fi salariul acela, nu este suficient, nu-ți ajunge pentru tot ce ți-ai dori. Pe de-o parte, după cum știm, dorințele, necesitățile sunt nelimitate, dar resursele sunt limitate. Cu siguranță nevoile primare, cele din piramida lui Maslow, mâncarea, cazarea, hainele, vor fi întotdeauna priorități. Dacă se poate să reușim să nu ne împrumutăm de la o lună la alta și reușim să trăim doar pe surse proprii, atunci ar fi cu adevărat minunat”, a subliniat Bența.

În ceea ce privește investițiile, Adrian Bența a precizat că nu toate ar trebui amânate. Dacă o investiție este justificată prin necesitate, cum ar fi achiziția unei locuințe pentru o familie la început de drum sau cumpărarea unui autoturism indispensabil pentru deplasarea la locul de muncă, aceasta poate fi considerată oportună. Totuși, investițiile în bunuri de lux sau în active care nu aduc beneficii imediate și concrete ar trebui reevaluate.

Consultantul subliniază că o condiție fundamentală pentru orice investiție este capacitatea de autofinanțare. Cu alte cuvinte, achizițiile ar trebui realizate doar în măsura în care pot fi acoperite din venituri proprii, fără a genera datorii.