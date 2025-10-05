Începând cu 10 octombrie, compania națională de căi ferate din Ucraina, „Ukrzaliznytsia”, inaugurează un tren internațional cu circulație zilnică pe ruta Kiev – București, marcând un pas important în conectarea Ucrainei cu rețeaua europeană de transport. Noua legătură feroviară traversează mai multe orașe importante din Ucraina și Republica Moldova, iar destinația finală este Gara de Nord din capitala României. Anunțul a fost confirmat oficial de Ministerul ucrainean al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor.

Conform informațiilor oferite de „Ukrzaliznytsia”, trenul va pleca din Kiev în fiecare dimineață la ora 06:30 și va ajunge în București a doua zi dimineață, la ora 06:47. De-a lungul traseului, trenul va opri în orașe precum Vinița, Jmerinka, Mohiliv-Podilski, Velcineț și Ungheni, în Republica Moldova, și Iași, înainte de a ajunge în Gara de Nord din București.

Ruta de întoarcere spre Ucraina va începe din București la ora 19:10, cu sosire în Kiev în ziua următoare, la ora 19:41. Trenul va opera exclusiv din Gara de Nord, ceea ce oferă pasagerilor acces facil către Aeroportul Otopeni prin intermediul trenurilor directe care leagă gara de aeroport.

Un bilet pentru un vagon cușetă, clasa cu compartiment, costă aproximativ 3.800 de grivne, echivalentul a circa 500 de lei sau 90 de euro. Călătorii pot achiziționa biletele direct din aplicația mobilă „Ukrzaliznytsia” sau de pe site-ul oficial al companiei.

Ruta Kiev – București vine într-un context în care Ucraina încearcă să-și extindă legăturile feroviare cu țările vecine și să reducă dependența de transportul rutier, care poate fi mai costisitor și mai afectat de trafic. De asemenea, trenul va fi util pentru turiști, studenți și cetățeni care călătoresc frecvent între cele două capitale, oferind un confort sporit și acces la servicii moderne de transport.

„Lansarea acestei rute reprezintă un nou pas în direcția integrării Ucrainei în spațiul european de transport”, se arată într-un comunicat al transportatorului feroviar. Experții consideră că această conexiune zilnică va facilita atât mobilitatea cetățenilor, cât și comerțul transfrontalier, oferind o alternativă rapidă și sigură la transportul rutier.

Situația digitală a companiei

Recent, „Ukrzaliznytsia” a raportat o problemă tehnică temporară cauzată de furnizorul de internet, care a afectat serviciile digitale. În prezent, însă, toate serviciile online sunt complet funcționale, ceea ce permite rezervarea și plata biletelor fără probleme.