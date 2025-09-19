Ministerul Transporturilor a pus în consultare publică un proiect de Hotărâre de Guvern prin care vrea să modifice și să completeze normele privind reducerile la transportul feroviar și cu metroul pentru studenți, reglementate prin HG nr. 811/2023.

Schimbarea este necesară după ce s-a constatat că noile cărți electronice de identitate, introduse treptat în mai multe județe, nu mai conțin informația privind domiciliul. Această lipsă a creat dificultăți pentru operatorii de transport, care trebuie să verifice traseul eligibil pentru reducerea de 90%.

Măsurile bugetare adoptate de Guvernul Bolojan au redus semnificativ facilitățile de care beneficiau studenții. Dacă înainte aceștia aveau acces la reduceri pe orice rută internă, acum reducerea de 90% la transportul auto și feroviar se aplică doar pentru deplasarea dintre localitatea de domiciliu și cea unde se află universitatea.

Ministerul arată că măsura are ca scop reducerea cheltuielilor bugetare, dar și direcționarea sprijinului exclusiv către deplasările legate de studii.

Emiterea legitimațiilor de transport pentru studenți presupune verificarea domiciliului din actul de identitate. Însă noile buletine electronice nu mai afișează această informație, ceea ce obligă tinerii să obțină documente suplimentare de la Direcția de Evidența Populației.

Procedura nu este deloc simplă: studentul trebuie să facă o cerere, să aștepte eliberarea documentului și apoi să îl prezinte la ghișeul CFR pentru a obține biletul redus.

Varianta certificatului digital nu este încă reglementată clar, ceea ce face ca majoritatea să apeleze la documentul tipărit pentru a evita situațiile în care le-ar putea fi refuzată reducerea.

Un alt element al proiectului vizează și studenții români care urmează cursuri în afara țării. Începând cu 1 octombrie 2025, aceștia vor beneficia de o reducere de 50% la transportul feroviar și cu metroul din România.

Pentru a primi facilitatea, vor trebui să prezinte cardul sau carnetul de student, însoțit de o traducere legalizată care să ateste că urmează o formă de învățământ cu frecvență.

Autoritățile explică faptul că documentele eliberate de universitățile străine nu includ detalii esențiale precum anul universitar, tipul studiilor, vârsta sau cetățenia, motiv pentru care este nevoie de o confirmare suplimentară.