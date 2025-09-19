La doar 11 ani, Denis Fonariuc a devenit noul fenomen al tenisului de masă din România, cucerind aurul la competiția Top 16, destinată copiilor sub 11 ani. Puștiul, originar din Ungheni, Republica Moldova, s-a mutat în România acum un an din pasiune pentru acest sport, lăsând în urmă familia și prietenii.

La evenimentul desfășurat în Sala Romsilva din București, Denis a impresionat prin jocul său spectaculos și a învins toți adversarii, inclusiv pe Șerban Rădulescu, cu care avusese o finală tensionată la Campionatul Național anterior.

Tânărul sportiv a mărturisit că finala de la Top 16 i-a provocat emoții uriașe, mai ales în setul trei, când, deși a condus cu multe puncte, adversarul l-a egalat. Denis a explicat că succesul său a fost influențat și de talismanul primit de la mama sa, un lănțișor cu cruciuliță pe care îl poartă mereu la gât, simțindu-se norocos cu acesta în timpul jocului.

De la sosirea în România, Denis a început să joace la un club din Iași, pentru ca ulterior să se transfere la CS Rapid București. Inițial a stat singur, apoi cu bunica, iar în prezent locuiește cu mama sa, care îl sprijină activ în cariera sportivă.

„Sunt foarte bucuros, mi-am luat revanșa de la Șerban, care m-a învins în finala de la campionatul national. Am avut emoții mari în finală, mai ales în setul 3, când am avut multe puncte în fața lui și m-a egalat. (…) A fost foarte greu, să îmi las tot, prietenii, familia acasă și să vin aici. Când am venit la București, o perioadă am singur, apoi am stat cu bunica mea și acum stau cu mama. E foarte important că mama e lângă mine, pentru că mă ajută în multe privințe. (…) Lănțișorul și crucea le am de la mama și îmi poartă noroc. Dacă nu le am la gât, nu câștig. De multe ori mi s-a întâmplat asta, așa că nu le mai dau jos”, a mărturisit Denis Fonariuc.

La competiția feminină, podiumul a fost dominat de Bianca Toma, de la CSM Slatina, care a câștigat după o finală extrem de disputată, revenind de la un deficit de 0-2 la seturi.

Sportiva, elevă în clasa a IV-a, practică tenisul de masă de la vârsta de șase ani și nu pășește niciodată pe masa de joc fără bijuteriile sale norocoase.

Bianca a povestit că succesul ei recent nu este întâmplător, având în palmares patru medalii de aur la Campionatele Naționale, la probele de simplu, echipă, dublu mixt și dublu, precum și titluri la categoria U13 și Top 16 U13.

„Sunt foarte fericită pentru această medalie, mai ales că am avut de jucat o finală grea și foarte disputată. Adversara mea m-a condus cu 2-0, am revenit și am câștigat. La Campionatele Naționale am câștigat 4 medalii de aur, la simplu, cu echipa, la dublu mixt și dublu. Am câștigat și Campionatul Național la U13 și Top 16 la U13”, a povestit Bianca.

Evenimentul Top 16 U11 a reunit cei mai buni tineri jucători de tenis de masă din România. La fete, pe podium, pe locul al doilea s-a clasat Izabela Paștina (LPS Slatina), iar locurile trei au fost ocupate de Diana Burlacu (CSM Buzău) și Antonia Bratu (CSM Buzău).

La băieți, pe locul al doilea a terminat Șerban Rădulescu (LPS NR Constanța), în timp ce locurile trei au revenit lui Vladimir Filimon (LPS NR Constanța) și Andrei Tătăruș (CSA Steaua București).