Deputatul Raluca Turcan (PNL Sibiu) a spus vineri, la o conferință de presă, că vrea să modifice legea jocurilor de noroc pentru a-i proteja pe copii și tineri. Ea a precizat că primul pas va fi marți, 23 septembrie, la Palatul Parlamentului, unde va organiza împreună cu organizația „Salvați Copiii” o dezbatere pe acest subiect.

Turcan a subliniat că este nevoie de decizii mai ferme pentru binele copiilor și tinerilor. Ea a adăugat că schimbarea legii jocurilor de noroc ar trebui să fie o prioritate la fel de importantă ca reforma administrației publice. A menționat și că în Parlament există de ani de zile mai multe propuneri pe această temă, dar toate sunt blocate din diverse motive, inclusiv din cauza orgoliilor politice.

Deputata a mai spus că doar persoanele peste 21 de ani ar trebui să aibă acces la cazinouri și păcănele. De asemenea, a propus ca sălile de jocuri să nu fie amplasate mai aproape de 300 de metri de școli, parcuri, spitale sau biserici și ca bancomatele să fie interzise în interiorul și lângă aceste săli.

Ea a amintit că în România se vorbește mult despre reforme, dar prea puțin despre una necesară: schimbarea legii jocurilor de noroc. A anunțat că, împreună cu Salvați Copiii, va începe consultări și dezbateri pe acest subiect. Potrivit unui studiu al organizației, aproape 40% dintre copii au prieteni implicați în jocuri de noroc, iar 7 din 10 văd zilnic reclame pentru pariuri și cazinouri.

Turcan a afirmat că la Sibiu această reformă ar aduce un oraș mai sigur pentru copii și adolescenți, mai multă liniște pentru părinți și un exemplu bun pentru alte comunități. Ea a subliniat că este momentul ca discuția să fie luată în serios și să ducă la o lege mai clară și mai strictă, care să-i protejeze pe cei tineri.

„Se vorbește mult despre reforme zilele acestea în România. Eu cred că avem nevoie urgent și de o altă reformă, una despre care se vorbește prea puțin: reforma legislației privind jocurile de noroc. Săptămâna viitoare încep, alături de Salvați Copiii, o serie de consultări și dezbateri pe acest subiect. O cercetare recentă a organizatiei arată că aproape 40% dintre copii au prieteni implicați în jocuri de noroc, iar 7 din 10 sunt expuși zilnic la reclame stradale pentru pariuri și cazinouri. Este clar că avem nevoie de reguli mai ferme. Pentru Sibiu, o astfel de reformă ar însemna: un oraș mai sigur pentru copii și adolescenți, fără săli de jocuri lângă școli sau parcuri

mai multă încredere pentru părinți

un model de bune practici pentru alte comunități din țară E timpul ca această discuție să înceapă serios și să ducă la o legislație mai bună, mai fermă și mai protectivă pentru copiii și tinerii din România”, a scris liberala, vineri, pe contul ei de Facebook.

14% dintre copii spun că au jucat jocuri de noroc pe bani. 40% au prieteni care joacă, iar 1 din 10 are un membru de familie implicat. Aceste date vin de la organizația Salvați Copiii România, care avertizează că jocurile de noroc pot da dependență, pot duce la abandon școlar și la pierderi de bani.

Organizația a lansat o campanie prin care arată cât de periculoase sunt reclamele la jocurile de noroc pentru adolescenți. În locul acestora, promovează tineri sportivi din licee, ca exemple de disciplină și echilibru. Salvați Copiii a anunțat, la începutul anului, că va discuta cu Parlamentul pentru a propune legi noi legate de publicitatea la jocuri de noroc.

Printre propuneri se află: să nu mai apară vedete în reclamele pentru pariuri și cazinouri, să fie interzise reclamele la jocuri de noroc pe timpul zilei și, mai târziu, eliminate complet, vârsta minimă pentru acces în sălile de jocuri să crească de la 18 la 21 de ani.