Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a recunoscut faptul că România riscă să rămână fără curent dacă se închid grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia. El a explicat că țara are o problemă mare în domeniul energiei. Ministrul a amintit că, potrivit angajamentelor din PNRR, România ar trebui să închidă toate centralele pe cărbune până la sfârșitul anului 2025, dar că acest termen nu mai este realist.

El a precizat că în această săptămână a avut mai multe discuții cu Comisia Europeană pe acest subiect. A spus că România și-a asumat în urmă cu cinci ani cea mai ambițioasă țintă de reducere a poluării din Uniunea Europeană: închiderea centralelor pe cărbune în termen foarte scurt. Ivan a mai adăugat că planul prevedea ca acestea să fie înlocuite cu centrale pe gaz.

„În momentul de faţă, în această săptămână mai precis, am purtat mai multe negocieri la nivelul Comisiei Europene pe acest subiect extrem de important, care conform angajamentelor României, luate în urmă cu 5 ani atunci când s-a construit PNRR-ul, România şi-a asumat cea mai agresivă ţintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană. Asta înseamnă că până la finalul anului 2025, adică peste 3 luni şi jumătate, România ar trebui să închidă toate centralele pe cărbune pe care le are astăzi în funcţiune. Condiţia a fost foarte simplă. Să punem în loc alte centrale pe gaz.”

Ministerul Energiei a anunțat că a cerut un studiu independent realizat prin Transelectrica. Studiul a arătat patru scenarii posibile pentru România. Oficialul român a spus că, potrivit acestui studiu, dacă s-ar închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, țara ar risca un blackout. El a precizat că au fost prezentate argumente tehnice și că documentul are peste 6.000 de pagini.

„În momentul de faţă, am comandat prin Transelectrica un studiu independent care a arătat că România acum are în faţă patru scenarii, cel în care noi, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout. Am venit cu argumente tehnice. Acest studiu are peste 6.000 de pagini.”

Ivan a reamintit că România a primit bani importanți din PNRR pentru acest obiectiv și că Ministerul Energiei trebuie să trimită clarificări suplimentare către Comisia Europeană. El a explicat că, deocamdată, centralele pe gaz și celelalte proiecte care trebuiau construite există doar pe hârtie.

A mai spus că oficialii europeni au întrebat, pe bună dreptate, dacă România vrea să închidă centralele pe cărbune, așa cum a promis, sau dacă trebuie să dea banii înapoi.

Ministrul speră ca argumentele prezentate să convingă Comisia să nu impună penalități. Obiectivul Ministerului este ca cel puțin trei grupuri energetice să rămână în funcțiune, iar alte două să fie păstrate ca rezervă.