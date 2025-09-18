Bogdan Ivan a explicat că, în discuțiile cu oficialii de la Bruxelles, România a adus un studiu realizat împreună cu Transelectrica, acreditat la nivel european. Documentul arată că închiderea centralelor pe cărbune, în special în perioada de iarnă, poate duce la blocaje energetice majore.

Ministrul a subliniat că pentru prima dată reprezentanții Comisiei au acceptat să discute pe cifre și date concrete, nu doar pe angajamente politice.

„Pentru prima dată în ultimii patru ani de zile, cei din Comisia Europeană au fost flexibili şi au spus în regulă, suntem dispuşi să negociem şi să discutăm pe date foarte clare. Ce am adus nou pe masă a fost faptul că am făcut un studiu împreună cu cei de la Transelectrica, care este acreditat din punct de vedere ştiinţific la nivelul entităţilor europene, în care am arătat, la modul foarte clar, cum România poate să ajungă în pauperitate energetică şi poate să rişte chiar un blackout, în situaţia în care se închid aceste centrale, mai ales în perioada de iarnă, când nu avem nici solar, când nu avem nici eolian şi acest lucru poate să ducă la o blocare a României”, a spus ministrul Energiei la Digi24.

Analiza transmisă la Bruxelles indică faptul că România riscă să nu-și poată asigura necesarul energetic fără aportul centralelor pe cărbune. Scenariile prezentate arată că trebuie menținute în funcțiune trei grupuri mari, plus două de rezervă, pentru a garanta un minim de 1.000 MW oră în producție constantă. Aceste grupuri ar urma să fie păstrate până la finalizarea centralelor de la Iernut și Mintia.

Potrivit ministrului, documentația a fost finalizată în august și transmisă oficial în septembrie. El a spus că a mers personal la Bruxelles pentru a susține poziția României și că în cursul acestei săptămâni vor fi trimise detalii tehnice suplimentare. Răspunsul Comisiei Europene privind prelungirea funcționării centralelor este așteptat până la finalul săptămânii.

„L-am început în luna iulie, a fost finalizat în august, l-am transmis în septembrie, am făcut push cât mai mare pe cei din Comisie să analizeze acest studiu şi de asta m-am dus personal acolo şi în cursul zilei de astăzi o să transmit şi mai multe detalii tehnice, prin care sper să conving Comisia Europeană, cu date clare şi obiective, nu doar cu opinii politice, că România trebuie să menţină încă o perioadă de timp aceste centrale în continuare în funcţiune, să păstreze trei grupuri mari plus două, în rezervă tehnică, în situaţia în care unul dintre ele se defectează, să poată să fie înlocuit în secunda doi cu un alt grup de producţie a energiei electrice pentru a asigura un minim de 1.000 MW oră produşi de către centralele pe cărbune. Acest lucru până când va termina centralele de la Iernut şi Mintia”, a mai spus el.

Bogdan Ivan a afirmat că, pe baza simulărilor, România are nevoie de minimum doi ani pentru a păstra active centralele pe cărbune. În această perioadă ar urma să fie asigurată o tranziție mai sigură către producția de energie din alte surse, precum gaz, solar sau eolian, care nu pot acoperi cererea în lunile de iarnă.

Ministrul Energiei a precizat că România este deja în întârziere cu pregătirile pentru anul viitor. Trebuie încheiate contracte de furnizare a energiei, asigurate stocurile de cărbune și organizate toate detaliile logistice.