Doar un sfert dintre beneficiarii eligibili au depus cereri pentru a primi voucherele pentru energie în valoare de 50 de lei, a anunțat astăzi ministrul Energiei, Bogdan Ivan. El a arătat că până în prezent s-au înscris aproximativ 530.000 de persoane, în condițiile în care schema este alocată pentru 2,2 milioane de puncte de consum, ceea ce ar echivala cu aproape 4 milioane de beneficiari.

Ministrul a explicat că voucherele vor putea fi primite fie în format electronic, fie fizic, urmând să fie distribuite prin intermediul Poștei Române. Totodată, Ivan a precizat că oamenii se vor putea înscrie online, la primărie sau la oficiile poștale, pentru a obține voucherul și a achita facturile.

Bogdan Ivan a subliniat că acest card poate fi folosit doar de titularul contractului, iar plata facturilor va putea fi efectuată doar la Poștă, nu prin aplicațiile bancare sau platformele companiilor de energie, pentru a se asigura aplicarea corectă a reducerii.

„Sunt aproximativ 530 de mii de oameni care s-au înscris în acest moment. Până la 2,1 milioane mai e. Schema este alocată pentru 2,2 milioane de puncte de consum, de gospodării, asta înseamnă aproximativ 4 milioane de beneficiari. (…) Oamenii vor putea online, la primărie sau la Poștă să se înscrie, să primească voucherul și să plătească facturile. Cardul poate fi folosit doar de titularul contractului”, a explicat Bogdan Ivan pentru Digi24.

În ceea ce privește situația gazelor naturale, Bogdan Ivan a explicat că se poartă deja discuții cu marii operatori pentru a fi găsite mecanisme prin care facturile să nu se dubleze după 31 martie 2026, momentul în care expiră schema actuală de plafonare.

El a precizat că se dorește evitarea unei treceri abrupte de la 1 aprilie 2026, așa cum s-a întâmplat în cazul energiei electrice, când prețurile au crescut semnificativ după eliminarea plafonării.

Totuși, Ivan a atras atenția că România nu mai poate reveni la vechile scheme de plafonare, întrucât Comisia Europeană a notificat deja autoritățile de la București privind declanșarea unei proceduri de infringement, ceea ce ar putea conduce la suspendarea fondurilor europene.

„Pentru gazele naturale avem în continuare schema de plafonare a prețului până la 31 martie 2026. Pentru a nu avea acea trecere abruptă de la 1 aprilie anul viitor, am început discuții cu marii operatori, pentru a găsi mecanisme să nu se dubleze factura pentru unii consumatori, așa cum s-a întâmplat în cazul energiei”, a indicat ministrul.

Ministrul a mai adăugat că, în pregătirea sezonului rece, ajutoarele pentru achiziția de lemne de foc și pentru termoficare vor continua să fie acordate și în acest an.

Bogdan Ivan a menționat că mecanismul rămâne același ca în anii precedenți, iar primarii știu deja care sunt pașii de urmat, condițiile de eligibilitate fiind identice cu cele aplicate până acum.