Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat că prețul energiei electrice, considerat la un nivel foarte ridicat, va fi adus pe masa CSAT. Măsura vizează impactul direct asupra populației și economiei, în condițiile în care facturile la electricitate au devenit o preocupare majoră pentru consumatori. Discuțiile de la nivel înalt ar urma să clarifice direcțiile pentru perioada următoare.

Oficialul a precizat că în cursul acestei săptămâni va avea loc o întrevedere cu președintele României, unde va fi prezentat un document care analizează situația pieței energetice.

„În această săptămână, mă voi întâlni cu președintele României pentru a-i prezenta materialul, iar apoi îl voi transmite Guvernului și CSAT”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că nivelul prețurilor la energie a depășit sfera economică și a devenit o chestiune care privește securitatea națională. Din acest motiv, dezbaterea la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării este considerată necesară.

Decizia vine într-un moment în care consumatorii resimt creșterea tarifelor, iar autoritățile încearcă să identifice soluții prin care impactul să fie redus. Discuțiile din CSAT vor include atât analiza pieței interne, cât și măsuri posibile pentru a tempera scumpirile.

Pe lângă prezentarea temei în CSAT, ministrul Energiei a explicat și modul în care urmează să fie aplicate tarifele diferențiate la electricitate. Potrivit acestuia, cei mai avantajați de noul sistem vor fi consumatorii care depășesc 250 kWh pe lună.

„Energia va fi mai ieftină între orele 11 și 13, când va costa aproximativ 0,80–0,90 lei/kWh. În schimb, în intervalele de vârf, adică 6–11 și 18–22, prețul va ajunge la maximum 1,40 lei/kWh”, a precizat Bogdan Ivan într-o intervenție televizată la Antena 3.

Astfel, diferențele dintre perioadele de consum ar urma să încurajeze utilizarea electricității în orele mai puțin solicitate. Modelul este deja aplicat în alte state europene, unde consumatorii își adaptează utilizarea aparatelor pentru a plăti mai puțin.

Măsura ar putea contribui atât la reducerea presiunii pe rețea, cât și la o distribuție mai echilibrată a consumului pe parcursul zilei. Ministerul Energiei susține că acest mecanism este în beneficiul clienților casnici și al economiei.

În cadrul aceleiași intervenții, Bogdan Ivan a răspuns și la plângerile consumatorilor care au semnalat probleme în relația cu furnizorii de energie. Unele persoane au afirmat că au fost îndrumate greșit atunci când au solicitat informații despre noile tarife.

Ministrul a atras atenția că există deja o obligație legală pentru furnizorii cu peste 200.000 de clienți de a pune la dispoziția consumatorilor această opțiune.

„Este foarte curios să aflu care companie nu respectă legislația în vigoare”, a declarat Ivan.

Oficialul a explicat că ministerul monitorizează modul în care furnizorii respectă prevederile și că nerespectarea acestora ar putea atrage sancțiuni. În același timp, consumatorii sunt încurajați să se informeze din surse oficiale și să sesizeze eventualele abateri.

Această discuție se leagă de nevoia de transparență pe piața energiei, în condițiile în care prețurile ridicate reprezintă o presiune constantă asupra gospodăriilor. Respectarea regulilor de către companii este esențială pentru ca măsurile anunțate să aibă efect.

Bogdan Ivan a anunțat și că în urma solicitării adresate furnizorilor de a-și optimiza costurile au apărut deja noi oferte pe piață.

„Există trei oferte sub 1,30 lei/kWh – la 1,10, 1,20 și 1,29 lei”, a precizat ministrul.

Aceste variante au fost posibile după implementarea unui pachet de cinci măsuri adoptate săptămâna trecută, care au avut ca scop scăderea prețurilor la energia electrică. Ministerul susține că ofertele sunt disponibile pentru consumatori și reprezintă un pas înainte în direcția reducerii facturilor.

Prezentarea acestor opțiuni arată că presiunea exercitată de autorități asupra furnizorilor începe să aibă rezultate vizibile. Apariția unor tarife mai mici oferă consumatorilor posibilitatea de a alege variante mai accesibile, în funcție de consum și nevoi.

Evoluția acestor oferte va depinde însă de modul în care piața va răspunde la măsurile impuse, precum și de nivelul cererii din partea clienților casnici și industriali. Autoritățile promit că vor continua monitorizarea atentă a pieței pentru a asigura stabilitate.