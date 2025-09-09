Marți, pe 9 septembrie, Electrica a transmis într-un comunicat că „a semnat astăzi, 9 septembrie 2025, în prezenţa Ministrului Energiei, Bogdan Ivan, un Memorandum de Înţelegere cu Romgaz referitor la dezvoltarea în comun a unor capacităţi de producere şi stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW, exclusiv prin proiecte de tip greenfield”

Sursa citată a mai precizat că „cele două companii vor iniţia un model de colaborare pentru implementarea unei viziuni comune: dezvoltarea integrată a unei capacităţi de 400 MW în energie regenerabilă. Această iniţiativă se bazează pe convergenţa dintre competenţele operaţionale şi capacitatea de producţie energetică ale celor două companii, generând o propunere de valoare distinctă pe piaţa regională”.

Parteneriatul urmează să fie implementat prin intermediul unui vehicul investiţional dedicat, în care Electrica va avea rolul de dezvoltator principal, în timp Romgaz va acţiona ca partener strategic minoritar. Această structură va permite valorificarea complementarităţilor strategice dintre cele două entităţi, se mai arată în comunicat.

Electrica deservește 4 milioane de clienți și operează infrastructură critică pe 40% din teritoriul naţional. Compania aduce expertiza dezvoltării de proiecte fotovoltaice demonstrate prin portofoliul sau actual de circa 300 MWp (din care 46.5MWp operaţionali in 2025) şi ţintele sale strategice de 1 GW producţie şi 900 MWh stocare până în 2030.

„Acest parteneriat marchează un moment definitoriu în strategia noastră Electrica 2030. După succesul emisiunii de obligaţiuni verzi de 500 milioane EUR din iulie 2025 şi accesarea a 200 milioane euro finanţare BEI, această colaborare cu Romgaz demonstrează că modelele de cooperare între companiile energetice româneşti pot accelera semnificativ tranziţia. Combinăm forţa financiară cu expertiza tehnică pentru a dezvolta împreună cu Romgaz 400 MW capacitate verde, care vor contribui direct la ţinta naţională de energie regenerabilă până în 2030”, a declarat Alexandru-Aurelian Chiriţă, director general Electrica.

Acest memorandum stabileşte fundamentul unei arhitecturi de cooperare care valorifică momentul optim al pieţei – convergenţa între maturitatea tehnologică, disponibilitatea capitalului şi imperativele de decarbonizare, mai precizează compania.

Tranzacţia finală este condiţionată de procesul de due diligence şi aprobările corporative și va defini parametrii unei colaborări menite să redefinească standardele de excelenţă în sectorul energetic românesc.

„Astăzi, Romgaz face un pas important în direcţia strategiei sale de diversificare şi tranziţie energetică. Memorandumul semnat cu Electrica confirmă angajamentul nostru pentru investiţii în energie curată şi consolidarea rolului de pilon al securităţii energetice a României”, a declarat Răzvan Popescu, director general Romgaz.

Mai multe detalii despre memorandum pot fi văzute aici.