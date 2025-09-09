Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a informat contribuabilii că au reapărut mesaje false transmise în numele instituţiei, prin adresa de e-mail info@anaf.io.

Instituţia a subliniat că aceste mesaje nu sunt emise de ANAF şi urmăresc inducerea în eroare a destinatarilor, putând conţine informaţii înşelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pun în pericol securitatea datelor personale şi financiare ale contribuabililor.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariţia unor mesaje false transmise în numele instituţiei, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io. Aceste mesaje nu sunt emise de ANAF şi urmăresc să inducă în eroare destinatarii. Mesajele false pot conţine informaţii înşelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale şi financiare ale contribuabililor”, precizează sursa citată.

Potrivit reprezentanţilor Fiscului, comunicarea oficială dintre ANAF şi contribuabili se face exclusiv prin Spaţiul Privat Virtual (SPV), platforma securizată a instituţiei, sau prin intermediul Poştei Române, cu confirmare de primire.

Totodată, instituţia precizează că nu transmite solicitări de date personale ori financiare prin adrese de e-mail care nu aparţin canalelor sale oficiale.

”ANAF nu solicită informații personale sau financiare prin adrese de e-mail neoficiale”, arată instituția.

Autorităţile fiscale îi sfătuiesc pe contribuabili să nu dea curs mesajelor primite de la adresa info@anaf.io sau din alte surse dubioase, recomandându-le să le şteargă imediat. De asemenea, aceştia sunt îndrumaţi să evite accesarea linkurilor sau descărcarea de fişiere ataşate, pentru a preveni riscurile legate de securitatea datelor.

Nu este prima dată când ANAF anunță că sunt trimise mesaje în numele instituției care au caracter fals. De fiecare dată, instituția a precizat că aceste mesaje au doar scopul de a obține datele personale și financiare ale destinatarilor.

Transmiterea de mesaje false în România se pedepsește în funcție de conținutul și scopul acestora, conform Codului penal și legislației speciale.

Înșelăciunea informatică

Dacă mesajele false sunt transmise pentru a obține bani, bunuri sau avantaje prin inducerea în eroare, fapta constituie înșelăciune informatică. În acest caz, pedeapsa este cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Frauda informatică (sau phishing)

Dacă se urmărește obținerea ilegală a datelor bancare sau a altor informații sensibile, fapta se încadrează la fraudă informatică. În acest caz, pedeapsa este cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Fals informatic

Introducerea de date false în sisteme informatice sau alterarea unor date pentru a fi considerate reale. În acest caz, pedeapsa este cu închisoarea de la unu la cinci ani.

Comunicarea de informații false

Dacă mesajele răspândesc știri sau informații false care pun în pericol securitatea națională sau ordinea publică. În acest caz, pedeapsa este cu închisoarea de la unu la cinci ani.

Trimitea de mesaje nesolicitate (spam) cu scop comercial fără consimțământul destinatarului este sancționată cu amenzi între 5.000 și 100.000 lei, aplicate de ANCOM, arată legea din România.