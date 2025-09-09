Tot mai mulți părinți din România aleg să cumpere online rechizite și alte produse specifice pentru școală, căutând să evite aglomerația din magazine înainte de începerea anului școlar și să beneficieze, în același timp, de diversitatea ofertelor și de comoditatea livrării rapide. Astfel, peste 47% au ales în acest an rechizitele online, iar coșul de cumpărături a depășit 500 de lei pentru aproape 58% dintre ei, ajungând chiar la peste 1.000 de lei în cazul a aproximativ 22% dintre familii, potrivit unui sondaj național realizat de Cargus pe un eșantion de peste 870 de respondenți din mediul urban.

Sondajul Cargus a fost realizat în august – septembrie 2025, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 876 de respondenți din mediul urban. Studiul analizează comportamentele de consum și așteptările românilor legate de cumpărăturile și livrările pentru începutul de an școlar, oferind o imagine relevantă asupra tendințelor de achiziție online și offline.

Peste 49% dintre părinți au fost nevoiți să-și majoreze bugetul pentru noul an școlar, pe fondul creșterilor de prețuri și a majorării TVA, 23% dintre aceștia alocând un buget mai mare cu peste 20% comparativ cu anul anterior. Deși românii sunt tot mai atenți la costuri în contextul economic actual, în perioada pregătirilor pentru începutul de an școlar părinții au ales în primul rând calitatea, 58,4% având criteriu principal rezistența și fiabilitatea produselor, în timp ce doar 33,4% s-au ghidat exclusiv după preț.

Rechizitele școlare au dominat detașat lista cumpărăturilor din acest an (88,9%), urmate de haine și încălțăminte (79,2%) și de ghiozdane și genți (48,6%). În schimb, produsele electronice, precum laptopuri, tablete sau imprimante, au fost achiziționate de doar 6,6% dintre respondenții la sondajul Cargus.

Pentru cumpărăturile online, părinții au pus accent pe rapiditate și flexibilitate. Deși au început achizițiile din timp, cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea școlii (57,41%) sau chiar cu mai mult de o lună (22%), peste un sfert dintre cei care au comandat online s-au așteptat la livrare în 1 – 2 zile, iar 52,3% au fost dispuși să aștepte comenzile până la 4 zile, mai arată sondajul realizat de Cargus.

Peste 68% au plasat cel puțin două comenzi online pentru necesarul copiilor, iar pentru livrare, aproximativ jumătate dintre ei au ales ridicarea din puncte de proximitate, în timp ce 38,2% au preferat livrarea la domiciliu.

„Cumpărăturile online au devenit deja un obicei tot mai răspândit pentru familiile din România, mai ales în perioade aglomerate precum începutul de an școlar. Părinții caută soluții simple, rapide și accesibile, care să le ofere certitudinea că produsele comandate ajung la timp. Pentru noi, acest lucru înseamnă investiții continue în infrastructură, tehnologie și rețele de proximitate, astfel încât să reducem stresul cumpărăturilor și să oferim clienților noștri predictibilitate, siguranță și flexibilitate chiar și atunci când volumele cresc semnificativ. În acest sens, consolidăm rețeaua noastră națională de livrare în proximitate, Cargus SHIP & GO, care completează serviciul de livrare la adresă, și se află acum în proces de extindere prin noi rețele de magazine de retail”, explică Belgin Bactali, CEO Cargus.

La începutul acestui an școlar, părinții au semnalat două mari surse de anxietate: cumpărăturile făcute pe ultima sută de metri, menționate de aproape 30% dintre respondenții la sondajul Cargus, și riscul grevelor cadrelor didactice, care a reprezentat o preocupare pentru aproximativ 24% dintre aceștia.

Aceste rezultate arată atât presiunea logistică resimțită de familii în perioada Back to School, cât și incertitudinea generată de contextul educațional.