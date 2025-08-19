Anul școlar 2025-2026 va începe luni, 8 septembrie 2025, și se va încheia vineri, 19 iunie 2026. Copiii se vor bucura de vacanțe bine meritate, iar școlile vor organiza programe speciale precum „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, pentru experiențe educative și distractive, între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026.

Calendarul detaliat al anului școlar, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației:

Modul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025 Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Modul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025 Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Modul 3: 8 ianuarie – începutul februarie 2026 (detalii în funcție de inspectorate) Vacanța de schi: o săptămână între 9 februarie – 1 martie 2026

Modul 4: februarie – 3 aprilie 2026 Vacanța de primăvară/Paște: 4 – 14 aprilie 2026

Modul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026 Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026



În pragul anului școlar, părinții și elevii se bucură de o gamă largă de prețuri pentru rechizite, de la opțiuni foarte accesibile la produse de lux. Iată cum arată oferta principalelor retaileri din România:

Carrefour propune o varietate extinsă de rechizite: ghiozdanele pornesc de la 25 de lei și pot ajunge până la 429 de lei, penarele sunt între 19,90 și 142 de lei, iar stilourile se vând între 3,99 și 119 lei.

Kaufland oferă ghiozdane între 19,99 și 189 de lei, fiind o opțiune intermediară pentru părinții care caută echilibrul între calitate și preț.

Lidl are ghiozdane între 24,99 și 59,99 lei și penare între 6,99 și 59,99 lei, fiind alegerea pentru familiile care doresc produse funcționale la prețuri accesibile.

Pepco vine cu ghiozdane între 16 și 95 de lei și penare între 5 și 32 de lei, fiind cel mai accesibil retailer pentru rechizitele de bază.

Sinsay propune ghiozdane între 9,99 și 89,99 lei și penare între 14,99 și 34,99 lei, cu modele potrivite pentru cei care urmăresc un design modern la prețuri mici.

Fie că este clasa I, a V-a sau a VIII-a, alegerea rechizitelor potrivite face începutul școlii mai ușor și mai distractiv.

Caiet tip I – 5

Caiet tip II – 5

Bloc de desen – 1

Caiet A5 cu pătrățele – 3

Coli colorate – 1

Hârtie glasată A4 – 1

Hârtie creponată – 5

Carton colorat – 1

Hârtie sugativă – 1

Creion HB – 4

Stilou – 1

Rezerve stilou – 50

Pix roșu – 1

Creioane colorate – 1

Creioane cerate – 1

Carioci – 1

Creion cu radieră – 2

Foarfecă – 1

Lipici solid – 2

Riglă 15 cm – 1

Etichete caiete – 1

Dosare plastic – 2

Mapă cu elastice – 1

Radieră – 2

Ascuțitoare – 1

Ghiozdan ergonomic – 1

Penar echipat – 1

Învelitori pentru caiete/manuale – 25

Set acuarele – 1

Pahar apă – 1

Pensule – 2

Șorț pictură – 1

Plastilină – 1

Carte de colorat – 2

Paletă pictură – 1

Caiet A5 dictando 80 – 10

Caiet A5 pătrățele 80 – 10

Caiet A5 dictando 48 – 6

Caiet A5 pătrățele 48 – 6

Caiet A4 dictando – 4

Caiet A4 pătrățele – 4

Caiet geografie – 2

Caiet biologie – 2

Bloc desen A3 – 1

Hârtie sugativă – 1

Etichete școlare set 6 – 1

Stilou – 1

Patroane set 50 – 1

Pixuri albastre – 2

Pix cu gel mina albastră/neagră – 1

Pix cu rescriere – 1

Creioane grafit S10 – 1

Creion mecanic – 1

Rezerve creion mecanic – 2

Pensule S3 – 1

Tempera S12 – 1

Foarfecă – 1

Capsator – 1

Penar echipat – 1

Vocabular – 1

Învelitori S25 – 1

Trusă compas set 7 – 1

Biblioraft PP – 2

Mapă protecție set 100 – 1

Hârtie copiator – 1

Bandă adezivă – 1

Ghiozdan ergonomic – 1