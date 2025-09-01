Bilete și abonamente gratuite pentru elevi în anul școlar 2025-2026
Odată cu începutul noului an școlar 2025-2026, CFR Călători a anunțat ce facilități au elevii la trenuri.
Elevii din școlile autorizate/acreditate pot călători gratuit pe toată perioada anului școlar, dacă au carnetul de elev vizat sau o adeverință valabilă. Ei beneficiază de:
- Bilete gratuite la toate trenurile (Regio, InterRegio, InterCity), la clasa a 2-a. Rezervarea locului este tot gratuită.
- Abonamente lunare gratuite, cu număr nelimitat de călătorii, tot la clasa a 2-a, pentru orice tren.
- Dacă vor să meargă la clasa 1, la vagon de dormit sau cușetă, elevii trebuie să plătească diferența de preț și rezervarea.
Valabilitatea facilităților și documentele acceptate pentru anul școlar 2025-2026
Facilitățile pentru anul școlar 2024-2025 sunt valabile până pe 30 septembrie 2025. Excepție: elevii din ani terminali (clasa a VIII-a, a XII-a etc.) pierd aceste facilități din 8 septembrie 2025.
De la 1 octombrie 2025, reducerile și gratuitățile se acordă doar pe baza documentelor pentru anul școlar 2025-2026. Biletele gratuite pot fi luate:
- de la casele de bilete CFR sau agențiile CFR;
- online sau de la automatele din gări (pe baza ID-ului de elev valabil);
- direct de la personalul trenului, dacă:
-
-
gara nu are casă de bilete,
-
sau casa de bilete este închisă,
-
sau gara nu are personal CFR.
-
Important: din 1 octombrie 2025 se acceptă doar ID-urile de elev pentru anul școlar 2025-2026.
Cum obții abonamentele gratuite și ce acte trebuie să ai la control?
Abonamentele gratuite pentru elevi se pot lua:
- de la casele de bilete din gări și agențiile CFR (abonament pe carton);
- online, prin aplicația CFR (abonament digital cu cod QR) sau de la automatele din gări, pe baza ID-ului de elev valabil.
Documente necesare pentru eliberarea abonamentului/biletului gratuit:
- carnet/legitimație de elev vizată pentru anul școlar în curs (cu nume, prenume și CNP);
- sau adeverință de la școală (conform modelului oficial).
Alte tipuri de adeverințe nu sunt acceptate.
La control în tren, elevul trebuie să arate:
- biletul/abonamentul gratuit (pe hârtie sau cod QR);
- un act de identitate (buletin, pașaport, permis de ședere/conducere). Pentru cei sub 14 ani: certificatul de naștere (original sau copie). Dacă nu are alt act, se poate folosi carnetul/legitimația de elev (doar dacă are poză și CNP).
Important: cine nu are aceste documente va fi considerat fără bilet și va plăti tarif de tren (mai scump decât la casă).