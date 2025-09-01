Odată cu începutul noului an școlar 2025-2026, CFR Călători a anunțat ce facilități au elevii la trenuri.

Elevii din școlile autorizate/acreditate pot călători gratuit pe toată perioada anului școlar, dacă au carnetul de elev vizat sau o adeverință valabilă. Ei beneficiază de:

Bilete gratuite la toate trenurile (Regio, InterRegio, InterCity), la clasa a 2-a. Rezervarea locului este tot gratuită.

Abonamente lunare gratuite , cu număr nelimitat de călătorii, tot la clasa a 2-a, pentru orice tren.

Dacă vor să meargă la clasa 1, la vagon de dormit sau cușetă, elevii trebuie să plătească diferența de preț și rezervarea.

Facilitățile pentru anul școlar 2024-2025 sunt valabile până pe 30 septembrie 2025. Excepție: elevii din ani terminali (clasa a VIII-a, a XII-a etc.) pierd aceste facilități din 8 septembrie 2025.

De la 1 octombrie 2025, reducerile și gratuitățile se acordă doar pe baza documentelor pentru anul școlar 2025-2026. Biletele gratuite pot fi luate:

de la casele de bilete CFR sau agențiile CFR;

online sau de la automatele din gări (pe baza ID-ului de elev valabil);

direct de la personalul trenului, dacă:

gara nu are casă de bilete, sau casa de bilete este închisă, sau gara nu are personal CFR.



Important: din 1 octombrie 2025 se acceptă doar ID-urile de elev pentru anul școlar 2025-2026.

Abonamentele gratuite pentru elevi se pot lua:

de la casele de bilete din gări și agențiile CFR (abonament pe carton);

online, prin aplicația CFR (abonament digital cu cod QR) sau de la automatele din gări, pe baza ID-ului de elev valabil.

Documente necesare pentru eliberarea abonamentului/biletului gratuit:

carnet/legitimație de elev vizată pentru anul școlar în curs (cu nume, prenume și CNP);

sau adeverință de la școală (conform modelului oficial).

Alte tipuri de adeverințe nu sunt acceptate.

La control în tren, elevul trebuie să arate:

biletul/abonamentul gratuit (pe hârtie sau cod QR);

un act de identitate (buletin, pașaport, permis de ședere/conducere). Pentru cei sub 14 ani: certificatul de naștere (original sau copie). Dacă nu are alt act, se poate folosi carnetul/legitimația de elev (doar dacă are poză și CNP).

Important: cine nu are aceste documente va fi considerat fără bilet și va plăti tarif de tren (mai scump decât la casă).