Pe 8 septembrie, copiii ar trebui să se întoarcă la școală, iar în 2025, există 175 de școli cu toalete în curte. Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că a alocat fonduri pentru „a corecta această situație”. El a precizat că la începutul anului, 159 dintre aceste școli erau deja în curs de remediere, rămânând de văzut ce măsuri au luat autoritățile locale, responsabile de școli.

Potrivit oficialului, „clădirile sunt ale primăriei”. Acesta a menționat că 19 unități școlare nu au realizat nimic.

„Le-am prins pe toate în bugetul educației, astfel încât noi avem bani”, a declarat el pentru Gândul.

Cu toate acestea, rămâne neclar ce au făcut autoritățile locale în acest sens.

Daniel David a afirmat că primăriile trebuie să se ocupe de aceste construcții și că banii vor fi decontați pe măsură ce încep lucrările, precizând că ministerul poate avansa fondurile necesare.

„Am comunicat autorităților că primăriile trebuie să se ocupe și să facă aceste construcții. Banii sunt pe măsură ce începeți și aveți aceste activități, noi vă decontăm. Noi putem avansa”, a spus acesta.

Ministrul Educației a mai precizat că încă nu are „poza finală pentru începutul anului școlar”.

Referitor la toaletele din curte, oficialul a spus că a cerut informații pentru a vedea câte dintre cele 175 au fost eliminate și în ce fază se află restul. Potrivit lui, problema nu a fost una de bani, ci de modul în care s-au mobilizat autoritățile locale.

„Am cerut-o și aștept să văd câte din cele 175 din ele am scăpat și celelalte în ce fază se află. Deci, n-a fost o problemă de bani și a fost o problemă de cum s-au mișcat și autoritățile locale”, a declarat el.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că își propune ca obiectivul principal — plata salariilor și burselor elevilor până la sfârșitul anului — să fie realizat în contextul evaluărilor internaționale.

„Acum, însă, este momentul să discutăm foarte direct despre toate măsurile”, a punctat el.

Oficialul le-a reamintit sindicatelor care i-au cerut demisia că anul școlar 2025-2026 va începe cu măsuri de criză fiscal-bugetară, menite să asigure plata salariilor profesorilor, a burselor elevilor și stabilitatea sistemului educațional.

El a explicat că aceste măsuri sunt intervenții necesare, aprobate în Acordul Politic al Coaliției și în Programul de Guvernare, și că implementarea lor s-a realizat cu consultarea profesorilor, sindicatelor, elevilor și societății civile, integrând numeroase sugestii constructive venite chiar în contextul protestelor sindicale.

El a făcut un apel pentru înlocuirea abordării bazate pe austeritate cu una orientată spre dezvoltare, care să cuprindă majorarea atractivității salariilor, recrutarea de specialiști și modernizarea infrastructurii educaționale. Mai multe puteți citi aici.