Vacanța de toamnă 2025. Anul școlar 2025-2026 a început luni, pe 8 septembrie, iar prima vacanță va fi cea de toamnă, care va dura o săptămână.

Prima vacanță din noul an școlar va fi în perioada 24 octombrie – 3 noiembrie 2025.

Vacanța de toamnă 2025 va marca finalul primului modul de cursuri, care ține între 8 septembrie – 24 octombrie 2025.

25 octombrie – 2 noiembrie 2025: vacanța de toamnă

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026: vacanța de iarnă

9 februarie – 1 martie 2026: vacanța mobilă (datele diferă în funcție de județ)

(datele diferă în funcție de județ) 4 – 14 aprilie 2026: vacanța de primăvară

20 iunie – 6 septembrie 2026: vacanța de vară

Modulul 1 : 8 septembrie – 24 octombrie 2025;

: 8 septembrie – 24 octombrie 2025; Modulul 2 : 3 noiembrie – 19 decembrie 2025;

: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025; Modulul 3 : 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (decis de inspectoratele școlare);

: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (decis de inspectoratele școlare); Modulul 4 : 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026 (se stabilește local);

: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026 (se stabilește local); Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026.

Astăzi începe un nou an școlar, însă sindicatele din Educaţie au anunţat că vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”, organizează, în Bucureşti, un miting în Piaţa Victoriei, la care sunt așteptate peste 30.000 de cadre didactice.

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”, în numele membrilor de sindicat şi al tuturor salariaţilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, organizează luni, 8 septembrie 2025, în Bucureşti, un miting în Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni”, anunţă sindicatele.

Peste 30.000 de cadre didactice din toată țara sunt așteptate la proteste. Principalele nemulțumiri ale profesorilor sunt legat de prevederile din educație incluse în Legea Bolojan. Asociaţia Vâlceană a Elevilor (AVE) se solidarizează cu profesorii, susţinând sindicaliștii din educaţie în demersurile lor.

„Nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas, ministrul educaţiei, Daniel David, nu recunoaşte problemele grave generate de aceste decizii pripite luate de Guvern şi ne cere să îi fim alături şi să construim împreună viitorul educaţiei. Îl întrebăm pe domnul ministru de ce nu ne-a consultat şi când a gândit aceste „reforme“? De ce a luat aceste măsuri ce au crescut numărul elevilor care învaţă în sistem simultan, ce au lăsat mii de suplinitori calificaţi fără loc de muncă, ce au dus la dispariţia a sute de unităţi de învăţământ? Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”, precizează sindicatele.

