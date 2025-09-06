Ora de vară se va încheia în Statele Unite pe 2 noiembrie 2025, la ora 2 dimineața, când ceasurile vor fi resetate la ora 1. Evenimentul va avea loc mai târziu decât în România, în țara noastră ceasurile urmând să fie date înapoi în noaptea de 25 spre 26 octombrie.

Ora de iarnă 2025. Odată cu trecerea la ora de iarnă, ceasurile se vor da înapoi cu o oră, revenind la ora standard pentru sfârșitul toamnei și lunile de iarnă. Ceasurile moderne se vor regla automat, dar ceasurile tradiționale și dispozitivele mai vechi vor trebui setate, manual, potrivit oregonlive.com.

În SUA, ora de vară este programată să revină în 2026, începând cu 8 martie și va ține până pe 1 noiembrie. Aceasta începe anual în a doua duminică din martie și durează până în prima duminică din noiembrie.

Deși în SUA s-a discutat intens fie despre eliminarea orei de vară, fie despre trecerea definitivă la această oră, niciunul dintre eforturile depuse la nivel statal, regional sau național nu a avut succes pentru a crea o schimbare.

Deocamdată, locuitorii din Oregon și majoritatea locuitorilor din SUA vor continua să dea ora înapoi și înainte, așa cum am făcut-o decenii la rând.

Ora de vară a fost implementată în SUA în 1918, pentru a crește orele de lumină solară în emisfera nordică.

Prin schimbarea ceasurilor înainte și înapoi, împreună cu anotimpurile (când lumina zilei se extinde primăvara și scade toamna) există o oră suplimentară, în care beneficiem de lumina zilei.

Conceptul a fost adoptat în timpul Primului Război Mondial, pentru a crește resursele care erau rare la acea vreme. Conceptul urmărea introducerea unei perioade de timp pe durata verii.

Ideea lui Benjamin Franklin, din anul 1784, a fost preluată de către William Willett, un constructor britanic, care, într-o dimineață de vară, în jurul orei 6:00, a observat că, deși afară era lumină, toate obloanele caselor din oraș erau închise.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, președintele Franklin Roosevelt a implementat o nouă oră de vară pentru întreaga țară, care a fost folosită pe tot parcursul anului.

Acum, în SUA, ora de vară începe la ora 2 dimineața, în a doua duminică a lunii martie, și se termină la ora 2 a.m. în prima duminică a lunii noiembrie.

Deși statelor americane li se permite să renunțe la ora de vară conform legii federale, acestea trebuie să primească aprobarea Congresului, înainte de a adopta ora standard permanentă pe tot parcursul anului.

Germania a fost prima țară care a „economisit timp”, în 1916, înainte ca și alte țări să adopte această practică.