Se renunță la ora de iarnă? Pe măsură ce vara se apropie de sfârșit iar ziua se scurtează, cel puțin un legislator din Pennsylvania se întreabă de ce ne grăbim să grăbim venirea nopții prin schimbarea ceasurilor cu o oră înapoi.

Joe McAndrew, membru al Camerei Reprezentanților din Pennsylvania, spune că adoptarea orei de vară pe tot parcursul anului ar aduce o serie de beneficii: seri mai luminoase, un consum mai mic de energie și chiar unele avantaje potențiale pentru sănătate și siguranță. Din păcate, spune el, legea federală nu oferă statelor această opțiune.

Acum, el dorește ca statul să se alăture celorlalte aproape 20 de state care au adresat o petiție Congresului pentru a face ora de vară permanentă.

„Eliminarea schimbării de oră din primăvară și toamnă și adoptarea orei de vară permanente va ajuta oamenii să mențină ritmuri circadiene mai stabile, va reduce creșterile pe termen scurt ale numărului de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale raportate după schimbarea orei și va reduce problemele sezoniere de dispoziție”, a scris democratul din comitatul Allegheny într-o notă adresată colegilor săi pe 26 august.

McAndrew, care va prezenta propunerea sa sub forma unei rezoluții, a mai spus că schimbarea orei provoacă tulburări de somn care pot duce la conducerea periculoasă, somnolență la volan și creșterea consumului de energie, deoarece oamenii aprind luminile mai devreme seara.

Acesta a mai precizat că legea federală permite statelor să rămână la ora standard pe tot parcursul verii, iar Hawaii și cea mai mare parte a Arizonei au profitat de această opțiune. Cu toate acestea, statele nu au voie să respecte ora de vară în mod permanent, scrie goerie.com.

Congresul a adoptat în repetate rânduri legi pentru trecerea la ora de vară pe tot parcursul anului, dar aceste proiecte de lege au fost blocate. Președintele Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru eliminarea schimbărilor bianuale ale orei, deși a remarcat că oamenii sunt împărțiți în ceea ce privește menținerea orei standard sau a orei de vară.