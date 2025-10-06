Sistemul de schimbare a orei a fost implementat inițial pentru a folosi mai eficient lumina naturală. Pe parcursul verii, zilele mai lungi permit mutarea ceasului cu o oră înainte, ceea ce contribuie la reducerea consumului de energie.

În schimb, toamna, când zilele devin mai scurte, ceasurile sunt date înapoi pentru a sincroniza mai bine activitățile zilnice cu lumina naturală, reducând necesitatea folosirii iluminatului artificial dimineața și seara. Astfel, schimbarea orei ajută la limitarea iluminatului artificial necesar în orele de activitate și contribuie la eficientizarea consumului de energie.

Trecerea la ora de iarnă are și efecte asupra organismului. Ajustarea de o oră poate perturba ritmul circadian, „ceasul” intern responsabil de reglarea ciclului somn-veghe. Pentru mulți oameni, această tranziție aduce o oră în plus de somn, însă poate genera dificultăți de adaptare.

Modificarea poate cauza insomnie temporară, oboseală și somnolență pe parcursul zilei, iar în primele zile după schimbarea orei, crește riscul de erori și accidente, atât pe drumuri, cât și la locul de muncă.

De asemenea, trecerea la ora de iarnă poate accentua senzația de letargie și lipsă de motivație, amplificând anxietatea și depresia ușoară, mai ales din cauza zilelor mai scurte și a expunerii reduse la lumina naturală.

În contrast, trecerea la ora de vară primăvara a fost asociată în unele studii cu o creștere temporară a accidentelor rutiere și a riscului de atacuri de cord, datorită adaptării dificile la noul program. Cu toate acestea, sistemul de schimbare a orei rămâne o practică standard în Europa, iar decizia finală de a păstra sau elimina modificarea este încă în discuție la nivel european.

Trecerea la ora de iarnă continuă să fie utilizată pentru sincronizarea activităților zilnice cu lumina naturală, având beneficii de eficientizare energetică, dar și efecte semnificative asupra organismului.

Multe țări din lume nu mai aplică schimbarea orei, renunțând la practica orei de vară. Această decizie este luată din motive geografice, economice sau legate de sănătatea publică. În Europa, țări precum Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Islanda, Rusia și Turcia nu mai utilizează ora de vară.

În Asia, China, Japonia și India nu schimbă ceasurile sezonier. În Africa de Est, state precum Kenya, Tanzania, Uganda, Etiopia și Somalia nu adoptă ora de vară