Când se dau înapoi ceasurile pentru schimbarea orei? În statul american Kentucky ora de vară se va încheia la ora 2:00, pe 2 noiembrie 2025, moment în care ceasul se va întoarce la ora 1:00.

Ideea din spatele orei de vară a fost de a ne oferi mai multă lumină naturală în serile de vară și apoi de a o muta înapoi pentru a ne oferi mai multă lumină naturală în diminețile de iarnă, potrivit Yahoo.com.

Toamna, ceasurile se dau înapoi cu o oră. Veți câștiga o oră suplimentară de somn. Primăvara, ceasurile se dau înainte cu o oră, dar se pierde o oră când te trezești în acea dimineață.

Prima zi de toamnă, cunoscută și sub numele de echinocțiul de toamnă, echinocțiul de septembrie sau echinocțiul de toamnă, a avut loc luni, 22 septembrie, la ora 14:19, ora estică a Statelor Unite.

Solstițiul de iarnă ne-a adus cea mai scurtă zi a anului, duminică, 21 decembrie 2025, cu aproximativ 9 ore și 17 minute de lumină naturală.

Kentucky se numără printre majoritatea statelor din SUA care respectă ora de vară, dar există și excepții.

Hawaii și părți din Arizona nu participă la ora de vară. Teritoriile Samoa Americană, Guam, Insulele Mariane de Nord, Puerto Rico și Insulele Virgine nu respectă ora de vară.

În 2025, trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme decât anul precedent, iar românii vor fi nevoiți să-și ajusteze ceasurile cu o săptămână înainte.

Modificarea aduce România înapoi la fusul orar standard, afectând programele zilnice și transporturile. Deși schimbarea pare minoră, discuțiile privind eliminarea acestei practici continuă la nivel european. Specialiștii atrag atenția asupra impactului asupra sănătății, iar istoria acestei decizii arată că măsura nu este deloc nouă.

România va trece la ora de iarnă mai devreme în 2025, modificarea fiind programată în noaptea dintre 25 și 26 octombrie. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, marcând finalul perioadei de vară. Autoritățile menționează că această ajustare respectă regulile internaționale privind fusurile orare.