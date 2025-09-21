Trecerea la ora de iarnă 2025. Entomologul neozeelandez George Hudson a propus oficial ideea orei de vară la sfârșitul anilor 1800, dar abia în Primul Război Mondial, din 1914 până în 1918, a prins pentru prima dată în Europa. A fost văzută ca o modalitate de a economisi energie, prin prelungirea luminii.

Legea uniformă a orei a fost stabilită in SUA pentru ora de vară în 1966, iar astăzi, majoritatea statelor din SUA respectă DST, cu excepția statului Hawaii și a unor părți din Arizona.

Cercetările sugerează că ar putea exista mai puține accidente auto și mai puține probleme de sănătate, de la insomnie și anxietate la accidente vasculare cerebrale și atacuri de cord, scrie bgr.com.

O lume fără ora de vară ar menține ritmurile naturale ale corpului uman mai aliniate cu ciclurile sezoniere ale Pământului. Dar nu toată lumea este în favoarea eliminării orei de vară.

Una dintre marile probleme ale orei de vară (DST) este modul în care aceasta perturbă ritmurile circadiene naturale ale corpului sau ciclul somn-veghe.

Ceasul biologic al corpului nostru eliberează melatonină, hormonul care te face să dormi.

Apoi, cantitatea scade când vine timpul să te trezești. Schimbarea orei întrerupe ciclul natural somn-veghe al corpului, ducând la simptome precum oboseală, anxietate, depresie și tulburări de somn. Este la fel cu simptomele pe care le-ai putea experimenta după ce ai dormit cu televizorul pornit toată noaptea.

Ora de vară este asociată și cu consecințe mai grave asupra sănătății decât simpla senzație de oboseală și anxietate. În săptămâna următoare schimbării DST, există o creștere a accidentelor auto mortale și a rănirilor cauzate de accidente.

De asemenea, există o creștere a accidentelor vasculare cerebrale, a atacurilor de cord și a problemelor de sănătate mintală.

Dacă ora de vară ar fi eliminată, atunci corpul nostru ar putea să-și păstreze ciclurile naturale de somn. Creșterea consecințelor negative asupra sănătății și a accidentelor de vehicule ar putea să scadă.

Academia Americană de Medicină a Somnului susține eliminarea DST. Chiar a format Coaliția pentru Ora Standard Permanentă, în 2023, pentru a ajuta la transformarea acestor beneficii în realitate.

Cei care susțin menținerea schimbării orei susțin că, vara avem o oră suplimentară de lumină naturală seara, astfel încât putem sta afară după muncă și ne putem distra mai mult timp.

De asemenea, ei cred că schimbarea orei înseamnă dimineți mai luminoase, astfel încât cei care merg devreme la serviciu sau la școală să nu conducă sau să meargă pe întuneric.

Prelungirea zilelor vara și scurtarea lor, iarna, este ciclul natural al Pământului. Schimbări precum munca de la distanță sau participarea la cursuri online elimină necesitatea unei navete, dependente de lumina soarelui. De asemenea, acest lucru duce la seri mai însorite, oferind oamenilor mai mult timp să se bucure de soare după muncă.