În ultimii ani, mai multe state au decis să elimine trecerea la ora de vară sau de ora de iarnă. Renunțare la schimbarea orei nu se rezumă doar la țări mici sau insulare, ci include și state cu populații mari și economii importante.

Printre acestea se numără Argentina, Brazilia, Belarus, Islanda, Iran, Irak, Japonia, Mexic, Rusia, Siria, Turcia și Uruguay.

Unele au luat măsura ceva mai recent, precum Namibia, care a renunțat în 2017, sau Samoa, care a eliminat schimbarea orei în 2021 după ce autoritățile au reclamat probleme de punctualitate și productivitate.

Turcia este un alt exemplu. Autoritățile au renunțat la trecerea la ora de iarnă în 2016 și a păstrat permanent ora de vară. Oficialii turci au explicat că această decizie aduce beneficii economice clare.

Potrivit datelor prezentate de autorități, prin renunțarea la schimbarea orei, Turcia economisește anual între 800 de milioane și 1 miliard de kilowați-oră de electricitate. Această cantitate echivalează cu producția unei centrale hidroelectrice de dimensiuni medii.

Brazilia a decis în 2019 să elimine schimbarea orei, după ce Ministerul Sănătății a publicat studii care arătau o creștere a problemelor cardiovasculare și a tulburărilor de somn în rândul populației.

Mexic a pus capăt schimbării orei în 2022, după un vot în Congres. Autoritățile au argumentat că beneficiile economice sunt minime, iar dezavantajele pentru sănătate sunt semnificative. Excepții fac doar câteva state din nord, care păstrează schimbarea orei pentru a se alinia cu Statele Unite.

Argentina a renunțat la schimbarea orei în 2009, după mai multe încercări eșuate anterior de a aplica DST. Motivele au fost legate atât de lipsa unui impact economic pozitiv, cât și de nevoia de stabilitate a programelor.

Alte exemple sunt Belarus, Uruguay și Iran, care au invocat aceleași motive: lipsa beneficiilor economice și efectele negative asupra sănătății populației.

Schimbarea orei de două ori pe an este asociată cu efecte negative asupra sănătății. Cercetările au arătat că trecerea la ora de vară crește riscul de infarct, accidente rutiere și tulburări de somn, întrucât perturbă ritmul circadian natural.

În plus, multe persoane resimt o scădere a productivității și a capacității de concentrare în săptămânile care urmează modificării.

La nivel economic, schimbarea orei aduce și costuri administrative și operaționale: sistemele informatice trebuie ajustate, iar în transporturi și comunicații pot apărea erori sau întârzieri.

Țările care au renunțat la schimbarea orei invocă mai multe beneficii. În primul rând, oamenii au un program stabil pe tot parcursul anului, ceea ce reduce stresul și problemele de sănătate asociate. Specialiștii atrag atenția că menținerea unei singure ore contribuie la un somn mai regulat și la reducerea riscurilor cardiovasculare.

Există și avantaje în plan social. Păstrarea unei ore fixe simplifică organizarea activităților, a programului școlar și a fluxurilor economice.

În plus, orele de lumină naturală distribuite constant pe parcursul anului pot aduce un plus de siguranță rutieră și scăderea infracționalității în unele zone.

Deși multe state au renunțat deja la schimbarea orei, subiectul rămâne în dezbatere în Uniunea Europeană și în Statele Unite. În SUA, există proiecte legislative care propun eliminarea schimbărilor semestriale, fiind susținute de medici și organizații profesionale.

În Europa, Parlamentul European a votat în 2019 pentru renunțarea la schimbarea orei, însă statele membre nu au ajuns încă la un consens privind implementarea.