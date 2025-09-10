În momentul de față, bărbații ies la pensie la 65 de ani, iar femeile urmează un calendar de egalizare până în 2035, când și acestea vor ajunge la 65 de ani.

În acest context, Marius Budăi a subliniat faptul că majorarea vârstei de pensionare este inadmisibilă, având în vedere că România are una dintre cele mai scăzute speranțe de viață din Europa, de 76,6 ani, ceea ce înseamnă că un bărbat pensionat mai trăiește, în medie, doar zece ani. Sub România se situează doar Bulgaria și Letonia, cu speranțe de viață de 75,8, respectiv 75,9 ani.

„În România, vârsta de pensionare pentru bărbați este de 65 de ani și avem un calendar, până în 2035, de egalizare a vârstei de pensionare între femei și bărbați. Deja este în vigoare acest calendar de majorare a vârstei de pensionare, iar legea spune că după trei ani se face o analiză asupra speranței de viață și după aceea discutăm (n.red. despre o altă eventuală majorare a vârstei de pensionare). Din punctul meu de vedere și al PSD este inadmisibil să discutăm despre creșterea vârstei de pensionare”, a subliniat Marius Budăi.

Declarațiile fostului ministru vin la scurt timp după afirmațiile controversate ale premierului Ilie Bolojan, care a apreciat că vârsta de pensionare ar trebui crescută pentru toate categoriile, inclusiv pentru pensiile speciale, pentru a menține sustenabilitatea sistemului de pensii. Premierul a explicat că pe piața de muncă este nevoie de mai mulți lucrători cu vârste între 50 și 65 de ani, iar fără creșterea vârstei de pensionare, viitoarele generații ar putea întâmpina dificultăți în menținerea unui sistem echilibrat.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aşa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască. Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000-500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste 10 ani, iar în spate vin generații de 200.000 și practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”, a răspuns premierul Ilie Bolojan.

În același timp, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a clarificat că nu există nicio intenție de a propune majorarea vârstei standard de pensionare. Reprezentanta Executivului a explicat că răspunsul premierului a fost oferit ca urmare a unei întrebări despre revizuirea pensiilor speciale și nu reflectă un proiect legislativ în curs de implementare, fiind menit doar să ofere context pentru discuțiile referitoare la pachetul de reforme propus de Guvern.