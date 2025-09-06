Durata medie a somnului a fost de 6 ore și 40 de minute – pe baza a aproape 17 milioane de înregistrări ale somnului provenind de la peste 61.000 de adulți din studiul Apple Heart and Movement, scrie Axios.

Participanții la acest studiu, cu cele mai constante ore de culcare pe parcursul săptămânii au dormit cu 40 de minute în plus și au petrecut cu 36% mai puțin timp treji în timpul perioadelor de somn, comparativ cu alți purtători de Apple Watch.

De asemenea, au petrecut în medie cu 57% mai mult timp făcând exerciții fizice.

„Cel mai important lucru” pentru igiena somnului este să te culci la aceeași oră zilnic, spune Shalini Paruthi, medic specialist în somnologie, pentru Axios. De asemenea, „incredibil de importantă este lumina puternică dimineața”, spune ea.

Locuitorii din Hawaii se culcau cel mai devreme (23:06), dar dormeau și cel mai puțin (6 ore și 31 de minute).

Locuitorii din Washington D.C. au avut cea mai târzie oră de culcare (23:56), urmați de newyorkezi (23:53).

Cercetătorii au stabilit, în alt studiu publicat recent că, dacă oamenii care în mod normal se culcau târziu, începeau să meargă la culcare mai devreme, activitatea lor fizică creștea semnificativ.

Un studiu din 2017 sugera că persoanele care se angajează în niveluri ridicate de activitate fizică (definită ca „angajarea în 30 de minute de jogging pentru femei sau 40 de minute de jogging pentru bărbați timp cinci zile pe săptămână”) au obținut beneficii pentru sănătate care se ridică la un „avantaj de îmbătrânire biologică de nouă ani”.

„Aceste perspective au implicații semnificative pentru sănătatea publică”, a spus autorul principal al studiului, dr. Josh Leota de la Școala de Științe Psihologice de la Universitatea Monash din Australia. „În loc să promoveze doar somnul și activitatea fizică, campaniile de sănătate ar putea încuraja ora de culcare mai devreme pentru a promova stiluri de viață mai active”, a explicat el.

Stabiliți o rutină liniştitoare înainte de a vă culca, pentru a semnala corpului că e timpul să vă relaxaţi. Aceasta ar putea include activități precum lectura, o baie caldă sau practicarea tehnicilor de relaxare, cum ar fi notarea gândurilor.

Deși o ațipeală poate fi bună pentru organism, trebuie evitat somnul lung sau neregulat, mai ales târziu în timpul zilei, deoarece poate perturba programul de somn pe timp de noapte. Cei cu insomnie nu ar trebui să doarmă deloc înainte de ora obișnuită de culcare.