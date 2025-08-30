Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci murături în fiecare zi. Studiile științifice arată că un intestin bogat în bacterii bune (cunoscute și sub numele de probiotice) înseamnă o sănătate imunitară mai bună și un risc mai mic de boli gastrointestinale și anumite tipuri de cancer.

Alimentele bogate în probiotice susțin și sănătatea cardiovasculară, reducând riscul de hipertensiune arterială și boli de inimă, scrie Parade.

Potrivit Dr. Robynne Chutkan, medic gastroenterolog și autoare a cărții The Anti-Viral Gut, murăturile sunt bune pentru sănătatea intestinală, în funcție de modul în care sunt preparate. Există două tipuri principale de murături: fermentate și la oțet.

„Murăturile cu oțet ucid orice bacterie, inclusiv speciile benefice. Murăturile fermentate sunt preparate cu sare și trec printr-un proces natural de fermentare care crește conținutul de bacterii benefice, ceea ce le transformă într-o formă de probiotice”, explică Dr. Chutkan.

Ce tip de murături sunt mai bune pentru sănătatea intestinală? Desigur, cele fermentate.

„Murăturile fermentate pot fi benefice pentru sănătatea intestinală, dar murăturile făcute în oțet, deși sunt o opțiune de gustare sănătoasă, nu au aceleași beneficii pentru intestin”, spune ea.

Dr. Megan Rossi, specialist în sănătatea intestinală, cu un doctorat în probiotice, spune că tipul de murături contează – cel puțin în ceea ce privește modul în care acestea vor afecta intestinul.

„Murarea prin procesul de fermentare, comparativ cu oțetul, a fost asociată cu beneficii mai mari pentru sănătate”, spune ea, explicând că acest lucru se datorează microbilor vii implicați în procesul de fermentare.

În timpul procesului de fermentare se produc și peptide bioactive, care s-au dovedit a ajuta la scăderea tensiunii arteriale.

„De asemenea, s-a demonstrat că anumiți microbi produc vitamine în timpul fermentației”, continuă Dr. Rossi.

Murăturile fermentate sunt cea mai prietenoasă opțiune pentru intestin, deoarece au o microdiversitate mai mare decât murăturile făcute cu oțet.

Dacă ai gaze, balonare sau constipație, Chutkan spune că includerea murăturilor în dietă poate ajuta la ameliorarea acestor simptome.

Dr. Rossi subliniază că nu doar probioticele din murături pot ajuta la ameliorarea problemelor digestive; conținutul de fibre ajută și el la acest aspect.

Ambii medici spun că un consum zilnic de murături fermentate poate reduce inflamația.

„Pe baza unui studiu realizat de Universitatea Stanford, s-a demonstrat că o dietă cu alimente fermentate crește diversitatea microbiană. De asemenea, s-a demonstrat că reduce markerii inflamației”, explică Dr. Rossi.

Dr. Chutkan face referire la același studiu, spunând că cercetătorii au descoperit că un consum zilnic de alimente fermentate a dus la reduceri semnificative ale unor compuși inflamatori diferiți din organism și la o mai mare diversitate a bacteriilor intestinale.

„Cu cât oamenii au consumat mai multe alimente fermentate, cu atât a fost mai mare numărul de specii microbiene care au înflorit în intestinele lor”, explică ea.

Deși murăturile fermentate sunt un aliment sănătos pentru intestin, Dr. Rossi spune că ar trebui consumate cu moderație, pentru că pot fi foarte bogate în sare, dăunătoare sănătății inimii. Dacă aveți hipertensiune arterială sau antecedente familiale de boli de inimă, ea recomandă să nu consumați murături.