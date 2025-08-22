Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus la dispoziția publicului proiectul de Ordin privind aprobarea ghidului de finanțare pentru programul de reducere a emisiilor poluante în transporturi. Documentul se referă la achiziția de vehicule eficiente energetic și prietenoase cu mediul, destinate persoanelor fizice. Proiectul este supus dezbaterii, iar toate opiniile pot fi transmise în termen de zece zile de la publicare. Informațiile și datele de contact pentru trimiterea propunerilor sunt disponibile pe site-ul oficial al ministerului.

Ministerul Mediului a anunțat că a lansat spre dezbatere publică ghidul actualizat pentru Rabla Auto 2025. Documentul include modificări legate de finanțarea achiziției de autovehicule ecologice, în urma adoptării Ordonanței de Urgență nr. 41/2025.

Această ordonanță vizează gestionarea investițiilor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din alte surse publice. Ghidul poate fi consultat pe platforma oficială a ministerului, iar persoanele interesate sunt încurajate să trimită opinii.

Printre principalele schimbări, se numără actualizarea valorii ecotichetului pentru vehicule electrice. Noua sumă propusă este de 18.500 de lei pentru mașinile pur electrice sau cele echipate cu pilă de combustie cu hidrogen.

Sprijinul financiar va fi destinat exclusiv persoanelor fizice, interesate să achiziționeze mijloace de transport nepoluante.

Într-o declarație oficială, reprezentanții instituției au subliniat importanța adaptării programului la condițiile economice actuale.

„În contextul ordonanței de urgență aprobată în ședința de Guvern din 19 august 2025, prin care este stabilită lansarea Programului Rabla Auto pentru persoane fizice, în limita a 200 de milioane de lei, valoarea voucherelor pentru autovehiculele electrice va fi redusă pentru a răspunde situației economice actuale și pentru a permite accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Pe lângă scăderea sprijinului financiar pentru mașinile electrice, ghidul menține aceleași cuantumuri pentru alte tipuri de vehicule.

Astfel, ecotichetul pentru autovehiculele noi plug-in hibrid sau motociclete electrice rămâne la 15.000 de lei.

Pentru mașinile hibride, sprijinul financiar este stabilit la 12.000 de lei.

În cazul autovehiculelor cu propulsie termică sau motocicletelor, valoarea ecotichetului propus este de 10.000 de lei.

Ministerul subliniază că perioada de consultare publică este deschisă tuturor celor interesați. Observațiile și sugestiile pot fi transmise pe adresa de e-mail indicată în document. Persoana desemnată să primească aceste mesaje este un reprezentant al Administrației Fondului pentru Mediu, care va centraliza propunerile.

Publicarea ghidului reprezintă un pas important pentru lansarea oficială a programului Rabla Auto 2025. Scopul principal este promovarea transportului sustenabil și reducerea emisiilor poluante la nivel național. Autoritățile mizează pe interesul crescut al populației pentru soluții de mobilitate mai curate și mai eficiente.

Procesul de consultare publică are rolul de a asigura transparența deciziilor și implicarea cetățenilor. Ministerul precizează că toate opiniile și observațiile vor fi analizate înainte de aprobarea formei finale a ghidului. Această etapă este reglementată de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, care stabilește procedura obligatorie pentru proiectele cu impact public.

Documentul aduce clarificări și în privința investițiilor care urmează să fie finanțate. Este evidențiat faptul că programul Rabla Auto 2025 este susținut din fonduri naționale și europene, iar ajustările financiare sunt necesare pentru o distribuire eficientă. Persoanele interesate pot consulta toate detaliile pe site-ul oficial al ministerului.

Publicarea ghidului (vezi aici toate detaliile) subliniază direcția pe care autoritățile o doresc pentru dezvoltarea transportului în România. Accentul este pus pe vehicule ecologice și pe sprijinirea tranziției către mobilitate cu emisii reduse. Lansarea acestui program confirmă interesul statului pentru măsuri de mediu adaptate contextului economic actual.