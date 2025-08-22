Guvernul României a aprobat printr-un memorandum pașii oficiali pentru două dintre cele mai sensibile reforme asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): schimbarea modului de impozitare a proprietăților și introducerea unei fiscalități „verzi” în transporturi, după principiul „poluatorul plătește”.

Documentul, semnat de ministrul finanțelor Alexandru Nazare și contrasemnat de ministrul transporturilor Ciprian Șerban, a primit girul premierului Ilie Bolojan. Memorandumul stabilește direcțiile de implementare, dar și riscurile majore care pun în pericol termenele convenite cu Comisia Europeană.

Reforma impozitării proprietăților, încadrată în Jalonul 237 din PNRR, presupune ca locuințele și terenurile să fie taxate raportat la valoarea lor reală de piață, calculată printr-un sistem informatic de evaluare automată. Platforma este dezvoltată de Centrul Național pentru Informații Financiare, cu sprijinul Băncii Mondiale.

Guvernul admite însă întârzieri majore: date incomplete furnizate de autoritățile locale, legislație insuficient conturată și o structură tehnică la Finanțe care nu a devenit operațională. În aceste condiții, termenul din PNRR – finalul anului 2025 – nu mai este realist.

Ca soluție temporară, pentru anul 2026 va fi aplicat un mecanism intermediar: impozitele se vor calcula pe baza grilelor de prețuri publicate de evaluatorii autorizați (ANEVAR), ajustate prin coeficienți în funcție de tipul imobilului și amplasament. Abia din 2027 se preconizează introducerea integrală a sistemului de impozitare la valoarea de piață.

Al doilea obiectiv vizat, Jalonul 59, introduce o schimbare radicală în fiscalitatea auto. Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Transporturilor și Banca Mondială, lucrează la un cadru legislativ prin care taxele să fie diferențiate în funcție de norma de poluare, combustibil și cilindree.

Scenariile analizate prevăd majorări consistente – chiar și de 170% – pentru vehiculele poluante, în timp ce mașinile electrice, hibride sau cu standarde Euro superioare ar urma să beneficieze de impozite reduse. În plus, pentru transportul de marfă se pregătește introducerea unei taxe rutiere aplicabile camioanelor, în linie cu directivele europene privind protecția mediului.

Reformele sunt considerate esențiale pentru modernizarea fiscalității românești și pentru respectarea angajamentelor din PNRR. Totuși, întârzierea implementării impozitului pe baza valorii de piață pune presiune pe guvern, care trebuie să livreze rezultate concrete pentru a nu periclita finanțările europene.

Pe de altă parte, în domeniul transporturilor, autoritățile mizează pe un dublu efect: stimularea achiziției de vehicule mai puțin poluante și creșterea veniturilor la buget prin taxarea echitabilă a celor care generează costuri de mediu ridicate.