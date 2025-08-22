Începând cu 1 septembrie 2025, tariful rovinietei pentru autoturisme va crește de la 28 la 50 de euro. Este o majorare semnificativă, aplicabilă tuturor vehiculelor sub 3,5 tone care circulă pe drumurile naționale din afara localităților.

Tot de la aceeași dată, amenzile pentru lipsa rovinietei vor crește considerabil. Dacă până acum un șofer de autoturism risca între 250 și 500 de lei, noile sancțiuni pot ajunge la 1.000 de lei. În cazul camioanelor, amenda maximă rămâne de până la 4.500 de lei.

Taxa de drum poate fi achitată prin multiple canale: oficii poștale, benzinării mari (OMV, MOL, Rompetrol, LukOil, Socar), site-uri specializate sau prin SMS.

Cea mai importantă modificare va intra în vigoare la 1 iulie 2026, când se va implementa Sistemul Electronic de Tarifare Rutieră (STRR). Acesta prevede că vehiculele de peste 3,5 tone vor fi taxate în funcție de tonaj și distanța parcursă.

„Taxarea se va face pe bază de tonă/kilometru și va intra în vigoare anul viitor. Acest mecanism este deja implementat în întreaga Europă, dar doar pentru transportul de marfă – nu pentru autoturisme, autocare sau motociclete. Logica este simplă: un camion care parcurge 1.000 km pe lună afectează infrastructura mult mai mult decât unul care face doar 200 km”, a explicat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Deocamdată nu au fost stabilite tarifele concrete. Sistemul va presupune montarea unor echipamente de bord în camioane, care vor fi conectate la o platformă de monitorizare. CNAIR lucrează la infrastructura digitală necesară, însă proiectul a fost deja amânat cu șase luni, din cauza întârzierilor birocratice.

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, a criticat planul autorităților, afirmând că nu este justificată creșterea taxelor în lipsa unei infrastructuri decente. Acesta a declarat că transportatorii au convenit anterior cu Ministerul Transporturilor la un tarif anual de 3.040 euro, și consideră că schimbarea trebuie discutată în detaliu.

„Când vor construi drumuri și autostrăzi, atunci să ceară mai mulți bani. Pentru moment, noi, transportatorii, am convenit cu ministrul Transporturilor la o rovinietă de 3.040 de euro”, a spus liderul COTAR.

De cealaltă parte, autoritățile susțin că sistemul nou este menit să penalizeze proporțional uzura infrastructurii. Un camion greu care circulă frecvent produce daune mai mari decât un vehicul ușor cu trasee ocazionale.

STRR va aduce și o altă modificare majoră: tarifele vor varia în funcție de clasa de emisii Euro a vehiculului. Cu alte cuvinte, șoferii vor plăti mai mult sau mai puțin, în funcție de cât de poluant este autovehiculul.

Este un principiu deja aplicat în alte state din Uniunea Europeană: „poluatorul plătește”. Acest mecanism este gândit pentru a stimula înnoirea parcului auto și adoptarea tehnologiilor mai curate.