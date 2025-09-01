Printre cele mai importante schimbări se numără creșterea tarifelor pentru rovinietă, majorarea taxelor de trecere a podurilor peste Dunăre, precum și modificări în privința plafonului de scutire de TVA pentru întreprinderile mici.

Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme aproape se dublează, trecând de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus). De asemenea, sunt operate modificări și pentru celelalte tipuri de roviniete:

rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro;

rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro;

rovinieta de 30 de zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro;

rovinieta de 60 de zile: de la 8,4 euro la 15 euro;

rovinieta de 12 luni: de la 28 de euro la 50 de euro.

În plus, amenzile pentru lipsa rovinietei cresc semnificativ, de la un interval de 250–500 de lei la unul cuprins între 500 și 1.000 de lei.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a precizat că rovinietele achitate înainte de 1 septembrie 2025 rămân valabile pe întreaga perioadă pentru care au fost emise, fără ca șoferii să fie afectați de noile tarife.

„Tarifele achitate înainte de această dată rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise. Vă recomandăm să verificați valabilitatea rovinietei și să vă asigurați că respectați noile reglementări pentru a evita sancțiunile”, a transmis CNAIR.

Noile reglementări vizează și taxele pentru traversarea podurilor peste Dunăre:

pentru autoturisme, taxa de la Fetești–Cernavodă crește de la 13 lei la 19 lei;

pentru podul Giurgeni–Vadu Oii, tariful urcă de la 11 lei la 16 lei.

Amenzile pentru neplata acestor taxe vor începe de la 190 de lei, ceea ce reprezintă o sancțiune mai dură pentru șoferii care nu respectă obligațiile de plată.

Legea introduce și o măsură cu impact asupra mediului de afaceri: plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici crește de la 300.000 de lei la 395.000 de lei.

Anterior, CNAIR a informat utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 31 august ora 23:30 – 1 septembrie ora 00:30, emiterea rovinietelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) este suspendată.

Potrivit autorității, suspendarea a fost necesară pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR a informațiilor privind nivelul tarifului de utilizare (rovinieta) aplicabil în cazul autoturismelor.