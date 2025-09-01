Taxe și impozite mai mari. Gobankingrates arată care sunt cele mai importante modificări ale taxelor și modul în care acestea ar putea afecta portofelul fiecărui american.

Începând cu 1 iulie, modificările accizelor au fost implementate în toate statele pentru persoane fizice și companii. Per total, majoritatea statelor și-au majorat taxele pe benzină și transport, taxele pe tutun și taxele pe canabis.

State precum Alabama, Illinois, Minnesota, Missouri și Nebraska au majorat taxele pe combustibil, în timp ce taxele pe benzină din California au scăzut.

În plus, Hawaii a implementat o taxă de utilizare a drumurilor pentru vehiculele electrice.

„Taxele pe combustibil sunt direct legate de prețul pe care consumatorii și întreprinderile îl plătesc la pompă”, a declarat Lisa Green-Lewis, expertă în domeniul fiscal la Intuit TurboTax. „Pentru companiile de transport de mărfuri, serviciile de livrare și furnizorii de servicii de ride-sharing, creșterile costurilor cu combustibilul ar putea fi transferate clienților sub forma unor prețuri mai mari pentru bunuri și servicii”, adaugă ea.

Cei care locuiesc într-unul dintre statele cu taxe pe combustibil crescute, vor fi obligați să aloce mai mulți bani pentru benzină, bunuri și servicii.

„Arkansas și Kansas sunt două dintre statele care vor extinde scutirea de la taxa pe vânzări pentru centrele de date, ceea ce ar putea oferi stimulente pentru mai multe afaceri din aceste state”, a spus Green-Lewis.

Deși acest lucru s-ar putea să nu afecteze imediat bugetul, ar putea fi o veste bună pentru cei care locuiesc în aceste state și care își caută un nou loc de muncă.

Carolina de Sud reduce cota marginală superioară de impozitare și se așteaptă ca multe state să modifice cotele impozitului pe venit în lunile următoare. Green-Lewis a subliniat modul în care modificările impozitelor pe venit pot afecta oamenii.

În statele în care impozitele pe venit sunt reduse:

Salariul net poate crește, permițând consumatorilor să economisească, să investească sau să cheltuiască mai mult.

Creșterea cheltuielilor de consum poate stimula creșterea economică locală.

Statele care reduc impozitele pe venit pot atrage noi rezidenți, în special din statele cu impozite mari.

Veniturile fiscale mai mici pot reduce finanțarea pentru servicii publice precum educația, întreținerea infrastructurii sau asistența medicală.

În statele în care impozitele pe venit sunt crescute:

Statele pot utiliza venituri fiscale suplimentare pentru a îmbunătăți infrastructura, a investi în școli sau a extinde accesul la asistență medicală, ceea ce aduce beneficii consumatorilor în moduri non-monetare.

Venitul net poate fi redus, în special pentru persoanele cu venituri medii și mici.

Persoanele cu venituri mari pot căuta state cu impozite mai mici, reducând baza impozabilă.

În conformitate cu proiectul de lege fiscal adoptat recent de președintele Donald Trump, una dintre modificările cheie a fost creșterea plafonului deducerii impozitelor statale și locale (SALT). Anterior, Legea privind reducerile de impozite și locurile de muncă limita SALT la 10.000 USD, iar aceasta urma să expire în 2025.

Noul proiect de lege crește acest plafon la 40.000 USD, începând cu anul fiscal 2025. Plafonul crește la 40.400 USD în 2026 și crește cu 1% până în 2029. Deducerea începe să fie eliminată treptat atunci când venitul depășește 500.000 USD sau 250.000 USD pentru cuplurile căsătorite care depun declarații separat.