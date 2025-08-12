Un cutremur de 6,3 grade a lovit Indonezia în Cercul de Foc al Pacificului
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter a lovit, marți, regiunea Papua din Indonezia, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). Cutremurul s-a produs în jurul orei 17:24 (ora locală din Indonezia). Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 193 de kilometri nord-vest de orașul Abepura.
Din fericire, nu există pericol de tsunami și nici nu au fost raportate imediat victime sau pagube materiale.
Mai multe cutremure au avut loc, marți, 12 august
Tot marți, doar că la ora 05:07 (ora locală a României), s-a produs în NORD-VESTUL INSULELOR KURIL un cutremur cu magnitudinea de 5.0 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km, potrivit INCDFP.
De altfel, la ora 04:09 (ora locală a României), s-a produs în PENINSULA KAMCHATKA, RUSIA, un alt cutremur de 5.0 grade pe scara Richter. Seismul a avut adâncimea de 10.0km.
La ora 05:47 (ora locală a României), s-a produs în TURCIA DE VEST un cutremur cu magnitudinea de 3.4 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km SE de Balikesir, 56km E de Soma, 56km NE de Akhisar, 80km S de Mustafakemalpasa, 93km N de Salihli, 94km E de Bergama. În același loc, doar că la ora 01:58 (ora locală a României), s-a produs un alt cutremur cu magnitudinea de 3.3 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 25km N de Soma, 35km SV de Balikesir, 49km NE de Bergama, 59km N de Akhisar, 78km E de Ayvalik, 90km N de Manisa, 97km SV de Mustafakemalpasa. Ba mai mult. La ora 02:19 (ora locală a României), s-a produs tot acolo un cutremur cu magnitudinea de 3.1 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km. Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 20km SV de Soma, 23km E de Bergama, 38km NV de Akhisar, 49km N de Manisa, 59km NE de Menemen, 66km N de Turgutlu, 70km SE de Ayvalik, 76km SV de Balikesir, 76km N de Izmir, 80km N de Karabaglar.
La ora 04:28 (ora locală a României), s-a produs în REGIUNEA DE FRONTIERĂ CROAȚIA-BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA un cutremur cu magnitudinea de 3.0 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km. Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 56km NE de Split, 83km NV de Mostar, 83km SV de Zenica.