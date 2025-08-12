Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter a lovit, marți, regiunea Papua din Indonezia, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). Cutremurul s-a produs în jurul orei 17:24 (ora locală din Indonezia). Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 193 de kilometri nord-vest de orașul Abepura.

Din fericire, nu există pericol de tsunami și nici nu au fost raportate imediat victime sau pagube materiale.

Tot marți, doar că la ora 05:07 (ora locală a României), s-a produs în NORD-VESTUL INSULELOR KURIL un cutremur cu magnitudinea de 5.0 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km, potrivit INCDFP.

De altfel, la ora 04:09 (ora locală a României), s-a produs în PENINSULA KAMCHATKA, RUSIA, un alt cutremur de 5.0 grade pe scara Richter. Seismul a avut adâncimea de 10.0km.

La ora 05:47 (ora locală a României), s-a produs în TURCIA DE VEST un cutremur cu magnitudinea de 3.4 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km SE de Balikesir, 56km E de Soma, 56km NE de Akhisar, 80km S de Mustafakemalpasa, 93km N de Salihli, 94km E de Bergama. În același loc, doar că la ora 01:58 (ora locală a României), s-a produs un alt cutremur cu magnitudinea de 3.3 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 25km N de Soma, 35km SV de Balikesir, 49km NE de Bergama, 59km N de Akhisar, 78km E de Ayvalik, 90km N de Manisa, 97km SV de Mustafakemalpasa. Ba mai mult. La ora 02:19 (ora locală a României), s-a produs tot acolo un cutremur cu magnitudinea de 3.1 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km. Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 20km SV de Soma, 23km E de Bergama, 38km NV de Akhisar, 49km N de Manisa, 59km NE de Menemen, 66km N de Turgutlu, 70km SE de Ayvalik, 76km SV de Balikesir, 76km N de Izmir, 80km N de Karabaglar.

La ora 04:28 (ora locală a României), s-a produs în REGIUNEA DE FRONTIERĂ CROAȚIA-BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA un cutremur cu magnitudinea de 3.0 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km. Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 56km NE de Split, 83km NV de Mostar, 83km SV de Zenica.