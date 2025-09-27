Cu atât de multă expunere la murdărie, minerale din apă dură, detergenți și multe altele, mașinile de spălat pot deveni în timp adăpostul ideal pentru mucegai și igrasie.

Din fericire, curățarea mașinii de spălat este aproape la fel de ușoară ca și curățarea unei încărcături de rufe. Ingredientele de bază pentru uz casnic, cum ar fi oțetul și bicarbonatul de sodiu, sunt printre cele mai eficiente produse de curățare pentru mașinile de spălat.

Un expert în practici de curățare sustenabile oferă cea mai bună metodă de curățare atât a mașinilor de spălat cu încărcare verticală, cât și a celor cu încărcare frontală, folosind ingrediente simple pentru uz casnic. Iată sfaturile sale, publicate de site-ul The Spruce.

Amestecați o soluție de clor și apă fierbinte sau din oțet și apă fierbinte. Nu amestecați niciodată înălbitorul și oțetul, deoarece formează un gaz, care poate fi dăunător. Oțetul acționează ca un dezodorizant natural, iar combinația de apă fierbinte și oțet ajută la descurajarea mucegaiului, explică Kathy Turley, expert în curățare.

Înmuiați prosopul în acest amestec și începeți să curățați fiecare zonă de mucegai vizibilă.

Dacă există o garnitură în jurul ușii (mașinile cu încărcare frontală au astfel de garnituri), curățați-o și uscați-o cu grijă, inclusiv toate pliurile.

Rulați un ciclu de spălare la cel mai mare program, cu o ceașcă de clor sau de oțet. Dacă folosiți înălbitor, turnați-l în compartimentul pentru balsam. Dacă folosiți oțet, turnați-l în cel pentru detergent. Dacă mașina are un ciclu de autocurățare, puteți utiliza această setare. Asta ar trebui să distrugă mucegaiul ascuns.

Apoi luați un prosop vechi și ștergeți toată umezeala din mașina de spălat: tamburul, compartimentele pentru detergent și orice alte zone la care puteți ajunge.

Lăsați ușa mașinii de spălat deschisă pentru a permite circulației aerului să usuce interiorul.

Garniturile din jurul ușilor mașinii de spălat (în special la cele cu încărcător frontal) sunt predispuse la mucegai și decolorare. Acest lucru se datorează faptului că apa și detergentul rămân acolo chiar și după ce ciclul de spălare s-a încheiat.

Pentru a combate mirosurile de mucegai, Heather Nixon, expert în îngrijirea rufelor, sugerează să tratați aceste pete manual, folosind o cârpă sau o perie cu peri moi, înmuiată în oțet alb, pentru a îndepărta mucegaiul de pe garnitura de cauciuc. Nu uitați să curățați bine fiecare loc în jurul ușii și al balamalelor, unde murdăria se poate ascunde, adaugă ea.

O greșeală frecventă, care provoacă apariția mucegaiului, este lăsarea tamburului umed după utilizare. După curățarea în profunzime a mașinii de spălat, pentru a elimina mirosurile, Lina DaSilva, expert în curățare, recomandă să o uscați bine cu un prosop curat și uscat. Acest lucru ajută să eliminați orice reziduuri pentru o curățare temeinică.

Lăsați prosopul respectiv și alte cârpe de curățare să se usuce bine, înainte de a le pune în mașină pentru a le spăla! Altfel, riscați ca umezeala și mirosurile lor să se răspândească în mașină.

Pentru mulți profesioniști în curățenie, răspunsul implicit la întrebarea cât de des ar trebui să curățați mașina de spălat este o dată pe lună, dar, în general, depinde de mașină. Mașinile de spălat cu încărcare frontală tind să capteze mai multă umiditate, așa că e bin e să le curățați o dată pe lună. Pentru mașinile cu încărcare verticală, la fiecare două până la trei luni este de obicei suficient, cu excepția cazului în care aveți apă dură sau spălați multe încărcături grele.

Acordați atenție cutelor mașinii și verificați dacă există acumulări de mucegai sau detergent. Dacă hainele miros a mucegai sau a murdărie când ies din mașină, acesta este, de asemenea, un semn că trebuie curățată.

O clătire rapidă cu oțet o dată pe lună ajută foarte mult. Dacă o încărcătură miroase ciudat, nu o lăsați să așa – spălați-o din nou imediat cu apă fierbinte și oțet.