O spălare regulată poate menține pernele cât mai curate și, în plus, le prelungește și durata de viață. Aflați cât de des ar trebui să spălați pernele pentru a vă menține rutina de somn cât mai bună, potrivit The Spruce.

În general, cel mai bine este să spălați pernele la fiecare trei până la șase luni, potrivit expertei Becky Rapinchuk de la Clean Mama. Această rutină ajută la eliminarea tuturor unor alergeni, cum ar fi acarienii de praf, a transpirației și a celulelor pielii.

Există câteva semne care arată că e timpul să curățați bine pernele:

Pete vizibile: dacă observați pete galbene sau maro, înseamnă transpirație, uleiuri corporale și poate saliva. Nu doar că aceste pete arată groaznic, dar pot fi și un teren propice pentru bacterii și alergeni. Când vezi aceste semne, este timpul să-ți speli pernele.

Miros: Pernele pot capta diverse mirosuri. Dacă perna miroase a mucegai sau pur și simplu are un miros neplăcut, probabil că a absorbit transpirația sau alte fluide și ar trebui spălată.

Pierderea pufului: perna ar trebui să fie cât mai confortabilă. Spălarea regulată îi va reface puful.

A trecut mult timp de la ultima spălare: Dacă nu vă amintiți când v-ați spălat perna ultima dată, cu siguranță e timpul să o faceți. Încercați o spălare bianuală sau trimestrială

Spălarea în mod regulat păstrează pernele proaspete și igienice, ajutându-le să reziste mai mult.

Chiar și cu spălare regulată, pernele nu sunt veșnice. Indiferent cât de des spălați pernele, acestea își pot pierde din calități de-a lungul timpului. Dacă perna nu își revine la forma inițială după ce o pliezi în jumătate sau dacă te trezești cu dureri de gât sau de cap, e timpul pentru o pernă nouă.

Investiția într-o pernă de calitate și înlocuirea acesteia în mod regulat poate îmbunătăți semnificativ calitatea somnului și sănătatea generală.

– Dacă aveți perne din puf sau fibră de poliester, toate pot fi spălate la mașină. În mod ideal, utilizați o mașină de spălat cu încărcare frontală sau o mașină de spălat cu încărcare superioară, astfel încât pernele să aibă mai mult spațiu de mișcare în mașină de spălat.

– Cele din latex, cu memorie sau din spumă cu memorie infuzate cu gel trebuie spălate manual. Acțiunea unei mașini de spălat poate face ca spuma să se destrame.

– Pretratați petele vizibile. Îndepărtați fețele de pernă și husele și inspectați pernele de pete de sânge, machiaj sau alte pete. Aplicați o cantitate mică de detergent pe bază de enzime sau detergent de bună calitate pe pete și aplicați-o cu o perie cu peri moi.

Lăsați agentul de curățare să funcționeze cel puțin 15 minute înainte de spălare.

– Selectați ciclurile de spălare. Folosiți apă rece sau caldă, ciclul blând, și adăugați doar o cantitate mică de detergent (câteva lingurițe).

– Încărcați mașina de spălat în mod corect. Dacă utilizați o mașină de spălat cu încărcare frontală sau cu încărcare superioară, adăugați și câteva prosoape de baie albe pentru a împiedica mașina de spălat să se dezechilibreze.

– Scuturați și uscați pernele. Scoateți-le din mașina de spălat și scuturați umplutura. Pentru a ajuta pernele să se usuce mai repede, adăugați mingi de lână sau mingi de tenis curate. Folosiți o temperatură medie și opriți uscătorul la fiecare 15 minute pentru a scutura pernele cu mâna. De asemenea, puteți să le lăsați să se usuce la aer, dar asigurați-vă că le întoarceți și le scuturați des.