Calendarul proiectului depinde de procesul legislativ european. Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană ar putea finaliza până în luna mai punctele de vedere asupra proiectului, urmând ca ulterior să fie elaborată legislația comună. După adoptarea acesteia, BCE ar avea nevoie de o perioadă de doi până la trei ani pentru a lansa efectiv euro digital.

Discuțiile între statele membre din zona euro progresează, potrivit lui Cipollone, iar săptămâna trecută miniștrii de Finanțe au ajuns la un acord privind limitele deținerilor clienților. Acest pas a fost catalogat drept un progres semnificativ. Oficialul BCE a menționat că o posibilă dată de lansare ar putea fi mijlocul anului 2029.

„Discuţiile la nivelul statelor membre avansează. O potenţială dată de lansare a euro digital ar putea fi mijlocul lui 2029”, a declarat Cipollone.

BCE lucrează de mai mulți ani la acest proiect, care este văzut ca o alternativă la sistemele de plăți dominante, precum Visa și Mastercard, furnizori americani care dețin controlul majoritar asupra tranzacțiilor digitale. Scopul este reducerea dependenței de actori externi și consolidarea autonomiei financiare europene.

Ministrul spaniol de Finanțe, Carlos Cuerpo, a subliniat necesitatea accelerării acestui proces, apreciind că Europa trebuie să își dezvolte propriul sistem de plăți digital pentru a răspunde transformărilor economice.

„Trebuie să mergem înainte cu propriul nostru sistem de plăţi digital, pentru a reduce dependenţa de alţi furnizori. Cred că este o zonă cheie de progres, unde trebuie să avansăm şi să face rapid progrese”, a declarat ministrul spaniol de Finanţe, Carlos Cuerpo.

Deși există un sprijin politic extins pentru proiect, Parlamentul European nu a adoptat încă legislația necesară, invocând nevoia de a analiza detalii suplimentare. În paralel, Comisia Europeană a propus în 2023 cadrul legislativ pentru crearea euro digital, dar progresele au fost limitate.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a susținut că un sistem de plăți independent este vital pentru cumpărăturile online, în contextul în care din ce în ce mai multe afaceri își mută activitatea în mediul digital. Acesta a subliniat importanța consolidării autonomiei strategice a Europei și necesitatea unui sistem de plăți uniform la nivel comunitar.

„Este important să consolidăm autonomia strategică a Europei, să nu depindem de sisteme de plăţi externe, să avem un sistem de plăţi adecvat la nivel european”, a declarat Dombrovskis.

În prezent, unele state membre au propriile soluții digitale de plată, însă niciuna nu este recunoscută la nivelul întregului bloc comunitar. Această lipsă de interoperabilitate este unul dintre motivele pentru care euro digital este considerat un proiect esențial.

„BCE poate furniza arhitectura de bază prin care sectorul privat poate apoi construi soluţiile necesare. Vedem euro digital ca un proiect important, atât în privinţa dezvoltării tehnologice, cât şi a autonomiei strategice a UE”, a completat Dombrovskis.

Există, totuși, rezerve din partea unor parlamentari și bancheri, care avertizează că introducerea euro digital ar putea determina firmele să evite sistemul bancar tradițional, cu posibile riscuri pentru stabilitatea financiară.