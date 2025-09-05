Comisia Europeană estimează că implementarea euro digital în întreaga zonă euro ar costa între 2,8 și 5,4 miliarde de euro. Dacă va fi lansat, euro digital va fi „profitabil” pentru furnizorii de servicii de plată, i-a asigurat joi, 4 septembrie, pe deputații europeni Piero Cipollone, membru al consiliului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE).

„Nu avem impresia că acest proiect va genera pierderi. Cred că aceasta este o presupunere care trebuie dovedită. Din câte știm, adoptarea euro digital nu va fi atât de mare încât să pună în pericol stabilitatea financiară, dar va fi suficientă pentru a oferi un semnal băncii centrale de a plăti pentru infrastructură și de a compensa actorul principal pentru investiție. Am văzut cifre de șase, zece ori mai mari decât acestea. Credibilitatea acestei cifre poate fi pusă la îndoială, ca să nu spunem mai mult”, a precizat, joi, Piero Cipollone.

Fiind bani publici, euro digital ar fi liber de utilizat și acceptat peste tot, dar pentru ca distribuirea lui să fie utilă pentru bănci și alți furnizori, Eurosistemul propune, de asemenea, un model de compensare conceput pentru a acoperi costurile acestora și a menține stimulentele echitabile.

BCE finalizează în prezent faza de pregătire pentru potențiala lansare a unei monede digitale de retail pentru băncile centrale (CBDC), menită să completeze numerarul. Înainte de a decide însă dacă să emită euro digital, statele membre și Parlamentul European trebuie să convină asupra cadrului său legislativ.

Deocamdată, Parlamentul este într-un impas. Vizita lui Cipollone a fost a cincea dintre cele 14 schimburi programate cu comisia economică de când Comisia și-a depus propunerea în iunie 2023.

În februarie 2024, Stefan Berger (GPartidul Popular European) și-a prezentat proiectul de raport. De atunci, nu a mai avut loc niciun vot, iar în decembrie 2024, el a demisionat din funcția de europarlamentar principal pentru acest dosar.

El a fost succedat de europarlamentarul spaniol Fernando Navarrete (PPE), care a publicat recent un document de 27 de pagini intitulat „Avem nevoie cu adevărat de euro digital: o soluție la ce problemă anume?”. În document, Fernando Navarrete susține că euro digital nu este răspunsul la probleme precum dependența blocului comunitar de furnizorii de plăți din afara Europei, cum ar fi Visa și Mastercard.

„Absența unor CBDC-uri cu amănuntul complet operaționale în alte economii importante nu reflectă o lipsă de capacitate tehnică. Mai degrabă, aceasta dovedește o prudență colectivă înrădăcinată în evaluări sobre ale implicațiilor sistemice”, a scris el, invocând riscuri la adresa stabilității financiare, cererea scăzută a consumatorilor și rezultatele incerte ale raportului cost-beneficiu drept motive pentru care alte jurisdicții au abandonat, amânat sau evitat astfel de proiecte.

În schimb, europarlamentarul spaniol solicită concentrarea pe o CBDC angro, susținând că circumstanțele s-au schimbat de când proiectul cu amănuntul a fost propus pentru prima dată. El susține că rolul BCE ar trebui „să evolueze către cel al unui facilitator neutru”.

BCE avertizează că Europa trebuie să accelereze trecerea la moneda euro digitală deoarece oamenii se îndepărtează din ce în ce mai mult de numerar.

„Astăzi, numerarul este singura noastră adevărată soluție de rezervă, dar pe măsură ce societatea se îndepărtează din ce în ce mai mult de numerar, trebuie să îl completăm cu o versiune digitală”, a declarat, joi, Piero Cipollone.

Plățile în numerar în zona euro au scăzut vertiginos în doar cinci ani – de la 68% la 40% din totalul tranzacțiilor și de la 40% la doar 24% din valoarea lor. Piero Cipollone a susținut că un euro digital ar putea acționa ca o plasă de siguranță în timpul crizelor, oferind cetățenilor o alternativă publică fiabilă în cazul în care sistemele private eșuează.

„Într-o lume cu tensiuni geopolitice în creștere și atacuri cibernetice sofisticate, backup-ul este esențial. Când serviciile critice sunt întrerupte, orașele se așteaptă ca autoritățile publice să asigure continuitatea. Serviciile de plată nu sunt un lux – sunt la fel de esențiale ca electricitatea sau apa curată pentru viața de zi cu zi a cetățenilor noștri. (…) Incidente precum sabotarea cablurilor submarine din Golful Finlandei şi Marea Baltică sunt o reamintire a cât de fragilă poate fi infrastructura noastră. Iar perturbările nu sunt doar rezultatul unor crize geopolitice sau de securitate. Gândiţi-vă la întreruperile reţelei electrice din Spania şi Portugalia din primăvara trecută, timp în care mulţi oameni nu au putut plăti pentru că nu aveau numerar la îndemână. În acest context, euro digital poate avea un impact semnificativ, nu numai ca inovaţie tehnologică, ci şi ca bun public care consolidează rezilienţa Europei”, a mai transmis Cipollone.

Mai multe guverne spun că este nevoie de mai multă muncă tehnică înainte de a se da undă verde.