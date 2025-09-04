Profesorul universitar Cristian Păun a publicat pe Facebook o analiză detaliată privind poziția Chinei în raport cu România, subliniind că modelul economic asiatic nu poate fi considerat o sursă de inspirație pentru țara noastră. Mesajul său vine într-un context tensionat, după reacțiile stârnite de declarațiile oficialului MAE Oana Țoiu, care a criticat deschis modul în care este prezentată dezvoltarea chineză. Păun arată că datele disponibile indică discrepanțe semnificative și un cadru politic lipsit de libertăți, ceea ce limitează potențialul real al Chinei.

Analiza profesorului Păun a fost motivată de reacțiile unor comentatori din spațiul public, care s-au arătat nemulțumiți de poziția exprimată de reprezentanta MAE. Potrivit acestuia, există o tendință în rândul unor politicieni și analiști de a privi cu admirație modelul economic chinez, considerându-l o alternativă pentru țările europene.

„Văd tot felul de specialiști și diplomați, suveraniști și socialiști în special, care sunt extrem de ofuscați pe Oana Țoiu de la MAE că a spus lucrurilor pe nume. Multor buimaci de la noi li se alungesc ochii când aud de China și de ”miracolul” chinez care nu prea există, dacă dai deoparte propaganda deșănțată a unor comuniști”, a spus Păun.

El atrage atenția că imaginea prezentată de Beijing este una intens cosmetizată, fiind susținută de o propagandă constantă. Datele economice și sociale, atunci când sunt analizate detaliat, arată o realitate diferită de discursul oficial. În opinia sa, faptul că România privește spre China ca la o soluție reprezintă o eroare strategică.

Păun explică faptul că declarația Oanei Țoiu nu ar trebui interpretată ca o greșeală diplomatică, ci ca o poziționare necesară față de un partener care promovează un sistem autoritar.

„Cum, domnule, să te iei de China? Trebuie să fim extaziați când vine vorba de China. În niciun caz să punem la îndoială modelul lor de ”dezvoltare”, sistemul lor economic, performanța lor economică reală (atât cât răzbate din datele pe care le comunică cu dificultate Partidul Comunist Chinez sau pe care acesta la manipulează grosolan (de exemplu, la sărăcie raportează 0% deși au un indice GINI de inegalitate a veniturilor mai prost ca noi și au un procent mai mare din venituri acumulat de cei mai bogați 1% dintre chinezi)”, a scris el, ironizând reacțiile critice.

Profesorul a realizat o sinteză de date prin care a comparat indicatorii de dezvoltare ai Chinei cu cei ai României, pentru a oferi o perspectivă clară. Concluzia principală a fost că, în multe domenii, România stă mai bine decât China, în ciuda percepției publice.

„Am făcut o sinteză a principalilor indicatori care să arate cine este China prin comparație cu România (nu cu SUA, Germania sau Marea Britanie). Cu noi, cu România, cei care suntem astăzi cei mai săraci și mai subdezvoltați din toată Uniunea Europeană. În China valoarea adăugată este la 60% din cea adăugată în România de către fiecare locuitor”, a precizat Păun.

El subliniază că cifrele oficiale comunicate de Beijing sunt dificil de verificat, iar în unele cazuri pot fi manipulate pentru a susține o imagine de forță economică.

Analiza arată și alte diferențe semnificative: nivelul mai ridicat al inegalității veniturilor în China, o datorie publică mai mare și un grad mai scăzut de cheltuieli publice raportate la PIB. În același timp, profesorul notează că România are o contribuție mai importantă a exporturilor la formarea PIB-ului decât China.

Pe lângă cifrele economice, Păun a pus accent și pe caracteristicile politice și sociale ale sistemului chinez. El arată că lipsa libertății economice și a democrației nu pot fi ignorate atunci când se evaluează un posibil model de dezvoltare.

„Nu vorbim de libertate economică în China. Nu vorbim de democrație în China. Nu vorbim de fericire în China. Nu vorbim de calitatea vieții în China. În China inegalitatea este mai mare ca la noi. China este mai îndatorată ca noi. China cheltuiește ca procent din PIB mai puțin ca noi. China este mai coruptă ca noi. Formarea PIB-ului prin exporturi a Chinei este sub cea a României”, afirmă profesorul.

Aceste constatări, explică el, ar trebui să conteze mai mult decât promisiunile de creștere rapidă.

Mai mult, Păun susține că România, chiar dacă se află printre statele cu cel mai scăzut nivel de dezvoltare din Uniunea Europeană, este „la ani lumină (în bine) față de ceea ce se întâmplă în China”. Astfel, concluzia sa este că România nu are motive să privească spre Beijing ca la o soluție de dezvoltare.

Profesorul Păun a subliniat că România ar trebui să își definească parteneriatele strategice în raport cu state care respectă democrația și libertățile economice. El avertizează că atracția pentru „Drumul Mătăsii” sau alte inițiative similare trebuie privită cu prudență.

„Așa cum suntem noi astăzi, suntem la ani lumină (în bine) față de ceea ce se întâmplă în China.

China nu este nici model economic pentru noi, nici model social. Vă las plăcerea să faceți fix aceeași analiză comparată între România și Rusia și între România și Coreea de Nord sau Vietnam. Că tot ne îndeamnă buimacii de pe aici să mergem pe Drumul Mătăsii… Poate, privind aceste cifre, ne mai temperăm și noi cu acest extaz mistic pentru sistemul economic și politic al Chinei. Performanța se produce în altă parte a lumii, în niciun caz în aceste sisteme opresive, autoritare, totalitare”, a scris el.

Prin acest exemplu, profesorul sugerează că asocierea cu regimuri autoritare nu ar aduce beneficii reale țării noastre.

În final, Păun a explicat că performanța economică autentică se regăsește în alte regiuni ale lumii, nu în sisteme politice de tip opresiv. El consideră că România are nevoie de modele democratice de dezvoltare, care să ofere cetățenilor atât prosperitate, cât și libertăți fundamentale.