Noile decizii privind taxele pentru mașini aduc un val de nemulțumiri în rândul șoferilor. Creșterea accizelor și a TVA-ului pe carburanți amplifică presiunea, transformând mașina într-o cheltuială greu de gestionat. Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, economistul Cristian Păun atrage atenția asupra efectelor directe pe care le resimt cetățenii.

Economistul Cristian Păun explică faptul că majorările introduse la nivel fiscal nu vizează doar impozitele auto. Creșterea accizelor și a TVA-ului aplicat carburanților generează un impact și mai mare. El arată că efectul cumulat va transforma utilizarea mașinilor personale într-un efort financiar semnificativ pentru populație.

În mesajul său, specialistul subliniază că deținerea unui vehicul devine o povară în lipsa utilizării intense.

„Cresc taxele pe mașini. De fapt, creșterea taxării mașinilor personale este mai mare, având în vedere că au crescut accizele și TVA pe carburanți. A deține o mașină nu va mai fi deloc simplu în perioada următoare. Dacă nu o folosești intens, devine un element de cost important. Darămite să deții mai multe”, notează acesta.

Astfel, românii care au două sau mai multe mașini vor suporta cheltuieli greu de justificat.

Situația este accentuată și de lipsa unor măsuri compensatorii care să atenueze presiunea financiară. În lipsa alternativelor reale de transport, oamenii se văd obligați să suporte taxele suplimentare. Impactul se răsfrânge direct asupra bugetului familiei și a deciziilor de consum.

O temă importantă ridicată de Cristian Păun este utilizarea sumelor colectate din taxele mai mari. El avertizează că redirecționarea fondurilor exclusiv către salariile din administrația centrală și locală nu reprezintă o soluție.

„Dacă banii aceștia în plus merg la salariile autorităților centrale și locale, nu este în regulă. Dacă merg spre piste de biciclete, transport în comun, căi ferate sau infrastructură este puțin mai bine”, a scris economistul.

Problema este legată de modul în care statul administrează aceste venituri suplimentare. Lipsa unor planuri clare pentru dezvoltarea infrastructurii ridică semne de întrebare. O parte dintre specialiști consideră că resursele sunt adesea irosite pe o birocrație supradimensionată.

Discuția se concentrează și pe nevoia de transparență privind cheltuirea banilor publici. Dacă taxele cresc fără să ofere un beneficiu concret cetățenilor, nemulțumirile se amplifică. În acest context, argumentele economiștilor pun accent pe necesitatea unor politici coerente.

Postarea economistului face referire și la modul în care România gestionează resursele financiare.

„Modernizarea României nu înseamnă taxe mai mari îngropate într-o administrație ineficientă, resursofagă, inutilă, supradimensionată. Care nici să facă un plan pentru piste de biciclete nu știu. Darămite să atragă fonduri europene”, arată Păun.

Acesta subliniază faptul că lipsa de profesionalism și de viziune blochează modernizarea. În opinia sa, creșterea taxelor nu are un efect pozitiv atunci când veniturile sunt absorbite de instituții ineficiente. Criticile se îndreaptă către o administrație percepută drept incapabilă să gestioneze proiecte majore.

Pe fondul acestor constatări, șoferii se confruntă cu o realitate dificilă. Ei plătesc mai mult pentru întreținerea și utilizarea mașinilor, dar nu beneficiază de servicii mai bune. Absența unor schimbări vizibile alimentează percepția de stagnare.

Un alt punct marcat în mesaj este legat de rolul taxelor în oferirea de opțiuni reale cetățenilor.

„Taxele mai mari trebuie să îți ofere opțiuni, să îți ofere mai multe alternative, să îți scadă costurile vieții, să multiplice calitatea acesteia”, a transmis economistul.

Această perspectivă aduce în discuție lipsa infrastructurii alternative la transportul rutier personal. În lipsa unor investiții masive în căi ferate, transport public eficient și piste de biciclete, taxele rămân doar o povară suplimentară. Cetățenii nu au alte opțiuni viabile pentru a reduce costurile de deplasare.

Economiștii atrag atenția că politica fiscală ar trebui să fie dublată de investiții clare. Doar prin crearea unor alternative, cetățenii ar putea simți un beneficiu direct din taxele plătite. Altfel, așa cum menționează Păun, „va fi ca până acum!”.