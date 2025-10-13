Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni, 13 octombrie, promulgarea legii care aprobă ordonanța de urgență prin care a fost actualizat cadrul legislativ al monitorizării electronice a persoanelor inculpate pentru anumite infracțiuni.

El a subliniat că modificările erau necesare pentru ca România să își respecte obligațiile asumate în contextul aderării la spațiul Schengen.

Actul normativ introduce, din 2024, o nouă funcție – alerta de apropiere a frontierei. Aceasta se activează atunci când dispozitivul electronic al unei persoane supravegheate este detectat la mai puțin de 30 de kilometri de graniță.

Potrivit șefului statului, noile reglementări sporesc capacitatea de reacție a autorităților, contribuie la siguranța publică, oferă o protecție mai bună victimelor și aliniază România la standardele europene în domeniul justiției și securității.

„Am promulgat astăzi legea de aprobare a ordonanței de urgență care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate de săvârşirea anumitor infracțiuni, astfel încât România să aibă toate reglementările necesare pentru a-și respecta noile obligații date de contextul aderării la spațiul Schengen. În completarea normelor existente, Ordonanța a introdus în anul 2024 alerta de apropiere frontieră, care se declanșează în situația constatării prezenței dispozitivului electronic purtat de persoana supravegheată la o distanță mai mică de 30 km de frontieră. Noile prevederi actualizate, inclusiv introducerea alertei de apropiere a frontierei, consolidează capacitatea de control și reacție a autorităților în timp real pentru a se asigura că măsurile judiciare sunt respectate. Finalizarea procesului legislativ și toate aceste prevederi permit ca monitorizarea electronică să fie realizată unitar și coerent, cresc siguranța publică, protejează mai bine victimele și aliniază România la standardele europene în materie de justiție și securitate”, a transmis președintele României, Nicușor Dan, luni seară.

Potrivit Poliției Române, utilizarea sistemului informatic de monitorizare electronică reprezintă, la acest moment, cea mai eficientă măsură de protecție pentru victimele violenței domestice: pe de-o parte descurajează tendințele răzbunătoare ale agresorilor, iar pe de altă parte, asigură o intervenție promptă a poliției, în cazul apariției unor situații de pericol iminent pentru victime.

În această situație, sistemul generează în mod automat o alertă în dispeceratul de urgență operat de Poliție, care este transmisă echipelor de intervenție. Astfel, nu mai este necesară apelarea S.N.U.A.U. 112 sau alte activități similare de sesizare a organelor de ordine publică.

Folosirea acestui sistem de monitorizare se face doar în baza consimțământului expres al victimei. Pentru a i se asigura protecția este necesar ca victima să solicite poliției/instanței monitorizarea electronică. Acesteia i se predă un telefon mobil special destinat generării unor alerte, în cazul apropierii sub distanța prestabilită a persoanei supravegheate.

Atenție! Pentru protecția sa, victima va trebui să poarte mereu asupra sa telefonul special dat de poliție și să aibă grijă să fie alimentat cu energie electrică (încărcat tot timpul).

Sistemul de monitorizare are, în fapt, următoarele componente:

Brățară (formată dintr-un dispozitiv de mărimea unui ceas și o curea), care se montează de către un polițist, pe glezna persoanei supravegheate sau pe braț, atunci când montarea pe gleznă nu este fizic posibilă sau este contraindicată medical. Brățara va fi demontată doar de către polițist (adică de operatorul tehnic). Orice intervenție neautorizată asupra brățării, pentru înlăturarea sau defectarea ei prin forțare, tăiere etc. conduce la declanșarea unei alerte în dispeceratul de urgență operat de poliție;

Dispozitiv mobil (telefon mobil) care se predă persoanei supravegheate și cu ajutorul căruia se obțin informații legate de localizare, în caz de alertă. El este interconectat cu brățara. În cazul în care telefonul nu are bateria încărcată sau se află la o distanță prea mare de brățară, se va transmite o alertă de defecțiune;

Dispozitiv mobil (telefon mobil) care se predă persoanei protejate și are rolul de a declanșa alerta de apropiere atunci agresorul supravegheat încalcă distanța de protecție stabilită prin ordinul de protecție provizoriu/ordinul de protecție. Atunci când se declanșează alerta de apropiere, persoana protejată primește pe dispozitivul mobil informații (alertă sonoră și vizuală precum și localizarea persoanei supravegheate). Persoana protejată va fi contactată telefonic imediat de către polițistul din dispeceratul de urgență, care îi va oferi îndrumări, astfel încât să se asigure protecția sa, până la sosirea echipajului poliției, indiferent de zi sau de oră.

În cazul generării unei alerte, dispeceratul de urgență operat de către Poliție primește automat: