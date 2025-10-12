Noul sistem, parte a proiectului „Frontiere inteligente”, va fi implementat pe o perioadă de șase luni de către statele membre și va înregistra digital intrările și ieșirile tuturor cetățenilor țărilor terțe care se deplasează în Europa pentru sejururi scurte (90 de zile în 180 de zile). Sistemul va colecta numele, numărul pașaportului și amprentele digitale, înlocuind treptat ștampilarea pașapoartelor.

Statele membre vor decide treptat la ce puncte de trecere a frontierei să implementeze sistemul și când, iar la finalul perioadei, la 10 aprilie 2026, toate punctele de trecere vor fi vizate de înregistrarea electronică. Sistemul va ajuta autoritățile să știe exact cine intră și cine iese din Uniunea Europeană.

„Pe parcursul implementării treptate, statele membre vor putea decide la ce puncte de trecere a frontierei vor începe să implementeze sistemul şi când”, a transmis Comisia Europeană.

Controlul automatizat face parte din eforturile UE de a utiliza tehnologii moderne și soluții inovatoare pentru gestionarea frontierelor externe. Sistemul va detecta persoanele care au depășit durata de ședere autorizată, cazurile de fraudă în acte și de identitate, contribuind astfel la prevenirea migrației ilegale și protejarea securității cetățenilor.

„Acest lucru ne va ajuta să ştim cine intră şi cine iese din UE”, a declarat comisarul european responsabil cu migraţia, Magnus Brunner.

Implementarea, discutată de aproape zece ani, se va face treptat pentru ca autoritățile de frontieră, sectorul transporturilor și călătorii să se poată adapta la noile proceduri. Totuși, dispozitivul a generat reticență în rândul unor companii de transport, care se tem că va prelungi cozile la aeroporturi și gări. Primarul Londrei, Sadiq Khan, și autoritățile britanice au avertizat că sistemul ar putea provoca întârzieri la gara St. Pancras și că va fi nevoie de câteva minute suplimentare pentru trecerea fiecărui pasager.

Executivul european precizează că va facilita implementarea prin campanii de informare și acțiuni de sensibilizare pe perioada celor șase luni. 29 de țări vor participa la introducerea sistemului, incluzând toate statele UE, cu excepția Ciprului și Irlandei, și toate statele membre ale spațiului Schengen, cu excepția Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei și Elveției.