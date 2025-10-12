Un studiu recent condus de dr. Setor Kunutsor, specialist în epidemiologie cardiovasculară la Colegiul de Medicină Max Rady, și publicat în Journal of Human Hypertension, a examinat datele a circa 3.300 de adulți olandezi, cu vârsta medie de 49 de ani, care nu aveau antecedente de hipertensiune arterială.

Studiul a arătat că atât fumatul ușor, cât și cel intens sunt asociate cu un risc crescut de apariție a hipertensiunii arteriale, indiferent de metoda de evaluare a statutului de fumător — autoraportare sau testarea urinei pentru cotinină, un marker obiectiv al expunerii la nicotină. Această descoperire subliniază importanța identificării și monitorizării expunerii la fumat, inclusiv în cazul fumatului pasiv.

Cercetătorii sugerează că testarea de rutină a urinei pentru cotinină ar putea oferi medicilor o imagine mai precisă asupra expunerii la fumat, chiar și în cazul persoanelor care nu recunosc că fumează. Această abordare ar putea contribui la o evaluare mai corectă a riscurilor cardiovasculare și la implementarea unor măsuri preventive adecvate.

Un alt aspect important evidențiat de studiu este riscul asociat cu fumatul pasiv. Persoanele expuse la fumul de țigară, chiar și în cantități mici, prezintă un risc crescut de dezvoltare a hipertensiunii arteriale. Aceasta subliniază necesitatea unor măsuri stricte de protecție împotriva fumatului pasiv în spațiile publice și private.

Rezultatele acestui studiu au implicații semnificative pentru sănătatea publică. Fumatul reprezintă un factor de risc major pentru dezvoltarea hipertensiunii arteriale, o afecțiune care poate duce la complicații grave precum accidente vasculare cerebrale, insuficiență renală și boli cardiovasculare. Prin urmare, este esențial să se promoveze campanii de conștientizare privind riscurile fumatului și să se implementeze politici eficiente de prevenire.

Pentru a reduce riscul de hipertensiune arterială, specialiștii recomandă:

Renunțarea la fumat și evitarea expunerii la fumatul pasiv.

Adoptarea unei alimentații echilibrate, bogate în fructe, legume și fibre.

Menținerea unei greutăți corporale sănătoase.

Practicarea regulată a exercițiilor fizice.

Monitorizarea periodică a tensiunii arteriale.

Prin implementarea acestor măsuri, se poate contribui la prevenirea hipertensiunii arteriale și la menținerea unei stări de sănătate optime.