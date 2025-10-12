Val de aer polar în România: ANM anunță temperaturi scăzute, brumă, ploi și primele ninsori

Meteorologul Diana Giurgiu de la ANM a explicat că, începând din această noapte, o masă de aer rece din nordul Europei va pătrunde în România, provocând o scădere semnificativă a temperaturilor atât ziua, cât și noaptea. Potrivit ei, răcirea se va resimți mai intens pe timpul zilei, având în vedere că în mod normal, în această perioadă, maximele ar trebui să se situeze între 14 și 19 grade, cele mai ridicate valori fiind în sudul țării.

În cursul zilei de astăzi, temperaturile pot ajunge încă local la aproximativ 20°C, însă de mâine astfel de valori vor fi posibile doar izolat, în sudul extrem al țării. Pe măsură ce masa de aer rece se răspândește, valorile termice vor scădea treptat de la nord spre restul teritoriului.

În următoarele zile, valorile maxime ale temperaturii se vor situa, în general, între 10 și 16 grade Celsius. Nopțile vor deveni tot mai reci: la începutul intervalului, norii și precipitațiile vor mai estompa răcirea, însă spre mijlocul săptămânii, odată cu cerul senin și instalarea completă a aerului rece, se vor înregistra temperaturi ușor negative, în special în regiunile nordice și centrale.

În zonele de câmpie, temperaturile minime de 0 sau chiar -1°C sunt considerate normale pentru această perioadă a anului. Totuși, meteorologii avertizează că, odată cu răcirea accentuată și cerul senin din nopțile de la mijlocul săptămânii, există un risc crescut de formare a brumei.

În privința precipitațiilor, meteorologii anunță că în zonele joase se vor semnala ploi, în timp ce la altitudini mari, în special în regiunile montane, vor fi posibile episoade de lapoviță și ninsoare.

Pe parcursul zilei de astăzi, ploile vor fi mai frecvente în centrul și estul țării, urmând ca, din cursul nopții, aria acestora să se extindă treptat dinspre nord către celelalte regiuni. Precipitațiile vor fi, în general, slabe cantitativ.

Totodată, vor fi intensificări ale vântului, în special în zonele montane, precum și în estul și sud-vestul țării. În regiunile joase, viteza vântului poate ajunge la 45–50 km/h, iar la munte sunt posibile rafale de până la 70 km/h.