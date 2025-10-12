Vremea: În zonele de câmpie și deal, mercurul termometrelor va urca până la 22 °C, ceea ce reprezintă temperaturi generoase pentru data din calendar. Norii sunt așteptați să fie prezenți doar pe alocuri, dar fenomenele de ploaie vor fi rare. În schimb, la altitudini mari, vremea se răcește semnificativ, iar vântul își va face simțită prezența. Pe vârfuri, depășirea pragului de 140 km/h nu este exclusă, punând în pericol vizibilitatea și siguranța în zonele alpine, potrivit ANM.

La peste 2.500 de metri, pe Vârful Omu, zăpada acumulată în ultimele zile va fi viscolită intens, iar vântul va continua să sufere rafale puternice. Aceste condiții restricționează deplasările și activitățile outdoor și pun presiune pe infrastructura specifică zonelor montane.

Meteorologii avertizează că, deși ploi semnificative nu sunt așteptate pe scară largă, zonele de deal și est vor putea vedea câțiva stropi slabi, dar în cantități neînsemnate. Totodată, se recomandă precauție pentru cei din zonele montane supuse la coduri galbene sau roșii pentru vânt, deoarece intensificările locale pot produce inconveniente și riscuri sporite.

Evitați ieșirile în zone montane în condiții nefavorabile și urmăriți prognozele actualizate

Pentru cei din zonele de câmpie și deal – ziua va fi plăcută, dar purtați haine potrivite pentru dimineți reci

Fiți atenți la zonele cu vânt puternic, în special în spații deschise și pe creste

Dacă plănuiți activități la altitudine, consultați prognozele locale și evitați zonele cu avertizări

Săptămâna următoare aduce o vreme ușor mai rece decât media specifică lunii octombrie, potrivit estimărilor meteorologilor. Temperaturile vor coborî treptat, în special în regiunile vestice și nordice, însă în sud și sud-est, soarele va continua să se arate printre nori, menținând o atmosferă plăcută de toamnă târzie.

După o perioadă cu zile surprinzător de calde pentru mijlocul toamnei, valorile termice vor reveni treptat la normal. În vestul și centrul țării, maximele vor oscila între 14 și 17 grade Celsius, în timp ce în est și sud se vor înregistra temperaturi ușor mai ridicate, de până la 19–20 de grade în orele amiezii.

Nopțile vor deveni mai răcoroase, cu minime de 4–7 grade în Transilvania și zonele depresionare, iar în sud și pe litoral, termometrele nu vor coborî sub 9–11 grade Celsius. În zonele de munte, temperaturile vor fi negative pe creste, unde este posibil să apară primele episoade de lapoviță sau ninsoare slabă.

Precipitațiile vor fi în general slabe și izolate, apărând mai ales în nordul Moldovei, Maramureș și în zona montană. În sudul și sud-vestul țării, cantitățile de apă vor fi reduse, iar regimul pluviometric va rămâne sub media multianuală.

În Banat și Oltenia, vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil și vânt slab, doar spre finalul intervalului existând șanse pentru ploi de scurtă durată.

În Capitală, toamna se menține blândă. Temperaturile vor fi cuprinse între 9 și 21 de grade, iar cerul va fi variabil, cu perioade însorite. Vântul va sufla slab până la moderat, fără episoade de ploaie semnificative.

La Cluj și Sibiu, maximele nu vor depăși 17 grade, iar diminețile vor fi răcoroase, cu ceață în zonele joase. În Iași și Suceava se așteaptă câteva ploi slabe, iar la Timișoara și Craiova vremea va fi stabilă și uscată.

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lunii octombrie, meteorologii estimează că temperaturile se vor menține apropiate de normal, fără schimbări majore. Vremea rămâne potrivită pentru activități în aer liber, mai ales în sudul și sud-estul țării, unde soarele va continua să domine cerul în cea mai mare parte a zilelor.