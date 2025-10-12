Numerarul nu mai este rege! Standard Bank, FNB, Nedbank și Absa își reduc semnificativ rețeaua de bancomate în favoarea serviciilor bancare digitale.

Conform presei din Africa de Sud, în ultimii cinci ani, aceste bănci au închis împreună 8.516 bancomate în întreaga țară, marcând o schimbare majoră către serviciile bancare fără numerar.

Această mișcare vine în contextul în care tot mai mulți sud-africani adoptă plățile digitale, determinate de confort, securitate și de costurile tot mai mari de întreținere a infrastructurii fizice pentru plata numerarului.

Standard Bank a făcut cele mai multe închideri, reducând totalul bancomatelor de la 9.321 în 2019 la doar 5.562 până la sfârșitul anului 2024: o scădere de 3.759 de aparate.

În schimb, Capitec a decis să își extindă rețeaua de bancomate – adăugând 3.787 de aparate în aceeași perioadă. Banca declară că își menține angajamentul de a oferi servicii accesibile și la prețuri accesibile, chiar și în timp ce adoptarea digitală se accelerează.

„Ne mărim în mod activ rețeaua sucursalelor și a bancomatelor, în timp ce concurenții noștri își reduc activitatea”, a declarat Capitec într-un comunicat.

Strategia Capitec arată că, în ciuda schimbărilor digitale care iau cu asalt lumea, o parte semnificativă a populației se bazează și acum pe numerar.

Un sondaj recent realizat de Discovery Bank și Visa arată că 67% dintre consumatorii sud-africani folosesc acum numerar doar de câteva ori pe lună sau deloc, subliniind amploarea transformării digitale în comportamentul financiar.

Acest lucru se aliniază cu tendințele mai largi din comerțul electronic, plățile mobile și utilizarea aplicațiilor bancare, care au crescut în ultimii ani. Ele au fost accelerate și mai mult de pandemie și de inovațiile continue din domeniul fintech.

Deși băncile recunosc preocupările legate de siguranță și provocările logistice ale gestionării numerarului, Capitec spune că va continua să sprijine accesul la numerar „atâta timp cât este nevoie”.

O analiză a datelor de la băncile importante din Africa de Sud între anii financiari 2018/19 și cele mai recente cifre disponibile arată că Standard Bank a închis cele mai multe bancomate până în prezent.

La sfârșitul anului 2019, banca avea 9.321 de bancomate, dar această cifră a scăzut cu 3.759, ajungând la 5.562 de aparate până la sfârșitul lunii decembrie 2024. Kabelo Makeke, șeful departamentului de personal la Standard Bank, a declarat că firma a introdus bancomate avansate în ultimii ani.

„În ultimii ani, ne-am reînnoit rețeaua de bancomate prin introducerea de noi dispozitive tehnologice, cu o viteză de tranzacție și o calitate generală a serviciilor îmbunătățite”, a spus el. „Noile bancomate au o capacitate mai mare și oferă mai multe servicii pentru clienți, inclusiv acceptarea în timp real, validarea și reciclarea numerarului în vrac”, explică el.

Absa a închis al doilea cel mai mare număr de bancomate. La sfârșitul anului financiar 2018/19, avea 8.656 de bancomate în rețeaua sa, dar cifra scăzuse la 5.138 în decembrie 2024.