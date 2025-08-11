Se închid băncile. Nedbank a publicat rezultatele intermediare neauditate pentru cele șase luni încheiate la 30 iunie 2025, dezvăluind o reducere suplimentară a rețelei de bancomate. Banca avea 4.199 de bancomate în rețeaua sa, la sfârșitul lunii decembrie 2024. Această cifră a ajuns la 4.028, la 30 iunie 2025.

În ultimii cinci ani, Standard Bank, FNB, Absa și Nedbank și-au redus rețeaua de bancomate cu un total de 8.516 aparate. Cu toate acestea, Capitec a adăugat 3.787 de bancomate la rețeaua sa în această perioadă, informează presa locală.

Capitec a anunțat că își crește rețeaua de sucursalele și ATM-uri, în timp ce concurenții săi își reduc activitatea.

„Credem că serviciile reale înseamnă să fii prezent acolo unde contează cel mai mult: în inima comunităților”, a declarat banca.

Raportul SpendTrend25 al Discovery Bank și Visa a arătat că majoritatea sud-africanilor preferă canalele de plată digitale, în locul utilizării numerarului.

Mulți nu aveau anterior încredere în bănci, dar ceastă tendință s-a schimbat, încrederea în metodele de plată digitale crescând în Africa de Sud, notează raportul.

Acest lucru a fost determinat și de creșterea cheltuielilor online și de recunoașterea costurilor asociate cu utilizarea numerarului.

Discovery Bank și Visa au realizat un sondaj în rândul consumatorilor sud-africani, iar 67% dintre participanți au declarat că folosesc numerar doar de câteva ori pe lună sau deloc.

„Deși mulți oameni încă folosesc numerar, în mare parte din obișnuință, numerarul își pierde din atractivitate”, au declarat companiile în raportul SpendTrend 25. „Numerarul devine din ce în ce mai puțin utilizat ca metodă de plată, majoritatea sud-africanilor preferând acum tranzacțiile digitale”, se mai spune în raport.

Capitec a declarat că, deși nu încurajează utilizarea numerarului, recunoaște că este crucial pentru mulți dintre locuitorii țării.

„Ne angajăm să oferim numerar într-un mod mai accesibil. Extinderea rețelei noastre de bancomate vrea să se asigure că nimeni nu este lăsat în urmă”, a spus compania.

O analiză a datelor de la băncile importante din Africa de Sud între anii financiari 2018-2019 și cele mai recente cifre disponibile arată că Standard Bank a închis cele mai multe bancomate de până acum.

La sfârșitul anului 2019, banca avea 9.321 de bancomate, dar această cifră a scăzut cu 3.759, ajungând la 5.562 de aparate până la sfârșitul lunii decembrie 2024.

Absa a închis al doilea cel mai mare număr de bancomate. La sfârșitul anului financiar 2018-2019, avea 8.656 de bancomate în rețeaua sa, dar cifra scăzuse la 5.138 în decembrie 2024.

FNB a închis 1.010 bancomate între sfârșitul anului 2019 și sfârșitul lunii decembrie 2024, în timp ce închiderile Nedbank au fost cele mai mici printre cele patru mari bănci sud-africane.

Nedbank avea 4.257 de bancomate la sfârșitul anului financiar 2018/29, iar cifra a scăzut cu 229 de aparate, ajungând la 4.028 de bancomate până la sfârșitul lunii iunie 2025.

Capitec și-a extins rețeaua de bancomate, de la 5.011 aparate la sfârșitul anului 2019 la 8.798 de bancomate la 31 decembrie 2024.