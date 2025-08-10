Dispar banii cash? În luna august, Banca Santander va închide alte 12 sucursale din Sussex până în North Tyneside și trei în Londra. O altă bancă ce urmează să închidă sucursale în această lună este Lloyds Bank din Leeds Crossgate, informează inyourarea.co.uk.
Aceste închideri se adaugă celor 125 de sucursale închise în ultimele două luni. Astfel, 138 de bănci și-au închis sucursalele între lunile iunie și august, conform analizei datelor oficiale. Santander este lider, după ce a anunțat că va închide 95 de bănci la începutul acestui an.
Dispar banii cash? 1.879 de sucursale bancare s-au închis
Comitatul Cornwall a fost cel mai afectat de închiderile unor sucursale din timpul verii, șapte dispărând de pe străzile sale principale. Un acord semnat în februarie 2022 a făcut ca marile grupuri bancare să se angajeze să evalueze impactul fiecărei închideri. De atunci, 1.879 de sucursale bancare s-au închis sau și-au anunțat intenția de a se închide.
Practic, asta înseamnă o medie de aproximativ 12 pe săptămână sau 50 pe lună.
Inițiativa LINK a fost aprobată de toate băncile majore, inclusiv Barclays, HSBC, Natwest, Lloyds și Halifax și a fost creată pentru a se asigura că toți clienții vulnerabili și întreprinderile mici nu sunt uitați odată cu trecerea la plăți fără numerar și servicii bancare virtuale.
Atunci când închiderile lasă comunitățile fără nicio bancă locală, se înființează centre bancare sau bancomate gratuite pentru a umple golul.
Băncile care închid sucursale care se vor închide în această vară
Închideri în august
Santander, 6 Ash Lane, Rustington, Sussex
Santander, 22 Regent Street, Blyth, Northumberland
Santander, 28 Furtherwick Road, Canvey Island, Essex
Santander, 49-51 Market Street, Downpatrick, Irlanda de Nord
Santander, 269 Whitley Road, Whitley Bay, North Tyneside
Santander, 12 Chapel Lane, Formby, Merseyside
Santander, 498 Brixton Road, Londra
Santander, 39 Sidcup High Street, Sidcup, Londra
Santander, 388-390 Edgware Road, Londra
Santander, Unit 4, Willerby Shopping Park, Willerby, Hull
Santander, 69 High Street, Holywell, Țara Galilor
Santander, 2 St Stephens Place, Plympton, Devon
Lloyds, 1 Cross Gates Centre Crossgates, Leeds
Închideri în iunie
NatWest, 1 Chesterfield Road, Alfreton, Derbyshire
NatWest, 26 Market Place, Uttoxeter, Staffordshire
Halifax, 85 Hamilton Road, Felixstowe, Suffolk
Halifax, 32 Lord Street, Gainsborough, Lincolnshire
Halifax, 469 Kingsbury Road, Londra
Lloyds, 2-4 Palmerston Road, Southsea, Hampshire
NatWest, Bank Street, Mexborough, South Yorkshire
NatWest, 44 Heaton Moor Road, Heaton Chapel, Greater Manchester
Lloyds, 13 Broad Street, Launceston, Cornwall
Halifax, 1 Southgate Street, Launceston, Cornwall
Halifax, 1 Commerce Way, Letchworth, Herts
NatWest, 86 Whitby Road, Ellesmere Port, Cheshire
NatWest, 123 High Street, Stockton-on-Tees, Teesside
Halifax, 335/337 Wimborne Road, Winton, Bournemouth, Dorset
Halifax, 16 Derby Street, Leek, Staffordshire
Lloyds, 188-190 Breck Road, Liverpool, Merseyside
Bank of Scotland, 8 High Street, Moffat, Scoția
TSB, 75 Queen Street, Amble, Northumberland
NatWest, 5 St. James Street, Accrington, Lancashire
Vârstnicii și persoanele fără acces la internet, afectați de deciziile băncilor
Băncile din Marea Britanie trebuie să aibă o alternativă, înainte de a închide o sucursală sau un bancomat, a avertizat și Financial Conduct Authority (FCA), organismul de supraveghere din Marea Britanie.
FCA a emis pentru prima dată îndrumări în 2020, cerând băncilor să efectueze verificări amănunțite cu privire la impactul închiderii permanente a sucursalelor și bancomatelor.
Vârstnicii și persoanele fără acces la internet au fost afectați în mod special. Tobias Gruber, directorul executiv al firmei de credite My Community Finance, susține că băncile ar trebui să folosească banii pe care îi economisesc prin închiderea sucursalelor pentru a îmbunătăți serviciile bancare digitale și telefonice.