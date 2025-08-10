Dispar banii cash? În luna august, Banca Santander va închide alte 12 sucursale din Sussex până în North Tyneside și trei în Londra. O altă bancă ce urmează să închidă sucursale în această lună este Lloyds Bank din Leeds Crossgate, informează inyourarea.co.uk.

Aceste închideri se adaugă celor 125 de sucursale închise în ultimele două luni. Astfel, 138 de bănci și-au închis sucursalele între lunile iunie și august, conform analizei datelor oficiale. Santander este lider, după ce a anunțat că va închide 95 de bănci la începutul acestui an.

Comitatul Cornwall a fost cel mai afectat de închiderile unor sucursale din timpul verii, șapte dispărând de pe străzile sale principale. Un acord semnat în februarie 2022 a făcut ca marile grupuri bancare să se angajeze să evalueze impactul fiecărei închideri. De atunci, 1.879 de sucursale bancare s-au închis sau și-au anunțat intenția de a se închide.

Practic, asta înseamnă o medie de aproximativ 12 pe săptămână sau 50 pe lună.

Inițiativa LINK a fost aprobată de toate băncile majore, inclusiv Barclays, HSBC, Natwest, Lloyds și Halifax și a fost creată pentru a se asigura că toți clienții vulnerabili și întreprinderile mici nu sunt uitați odată cu trecerea la plăți fără numerar și servicii bancare virtuale.

Atunci când închiderile lasă comunitățile fără nicio bancă locală, se înființează centre bancare sau bancomate gratuite pentru a umple golul.

Închideri în august

Santander, 6 Ash Lane, Rustington, Sussex

Santander, 22 Regent Street, Blyth, Northumberland

Santander, 28 Furtherwick Road, Canvey Island, Essex

Santander, 49-51 Market Street, Downpatrick, Irlanda de Nord

Santander, 269 Whitley Road, Whitley Bay, North Tyneside

Santander, 12 Chapel Lane, Formby, Merseyside

Santander, 498 Brixton Road, Londra

Santander, 39 Sidcup High Street, Sidcup, Londra

Santander, 388-390 Edgware Road, Londra

Santander, Unit 4, Willerby Shopping Park, Willerby, Hull

Santander, 69 High Street, Holywell, Țara Galilor

Santander, 2 St Stephens Place, Plympton, Devon

Lloyds, 1 Cross Gates Centre Crossgates, Leeds

Închideri în iunie

NatWest, 1 Chesterfield Road, Alfreton, Derbyshire

NatWest, 26 Market Place, Uttoxeter, Staffordshire

Halifax, 85 Hamilton Road, Felixstowe, Suffolk

Halifax, 32 Lord Street, Gainsborough, Lincolnshire

Halifax, 469 Kingsbury Road, Londra

Lloyds, 2-4 Palmerston Road, Southsea, Hampshire

NatWest, Bank Street, Mexborough, South Yorkshire

NatWest, 44 Heaton Moor Road, Heaton Chapel, Greater Manchester

Lloyds, 13 Broad Street, Launceston, Cornwall

Halifax, 1 Southgate Street, Launceston, Cornwall

Halifax, 1 Commerce Way, Letchworth, Herts

NatWest, 86 Whitby Road, Ellesmere Port, Cheshire

NatWest, 123 High Street, Stockton-on-Tees, Teesside

Halifax, 335/337 Wimborne Road, Winton, Bournemouth, Dorset

Halifax, 16 Derby Street, Leek, Staffordshire

Lloyds, 188-190 Breck Road, Liverpool, Merseyside

Bank of Scotland, 8 High Street, Moffat, Scoția

TSB, 75 Queen Street, Amble, Northumberland

NatWest, 5 St. James Street, Accrington, Lancashire

Băncile din Marea Britanie trebuie să aibă o alternativă, înainte de a închide o sucursală sau un bancomat, a avertizat și Financial Conduct Authority (FCA), organismul de supraveghere din Marea Britanie.

FCA a emis pentru prima dată îndrumări în 2020, cerând băncilor să efectueze verificări amănunțite cu privire la impactul închiderii permanente a sucursalelor și bancomatelor.

Vârstnicii și persoanele fără acces la internet au fost afectați în mod special. Tobias Gruber, directorul executiv al firmei de credite My Community Finance, susține că băncile ar trebui să folosească banii pe care îi economisesc prin închiderea sucursalelor pentru a îmbunătăți serviciile bancare digitale și telefonice.