În ultimii ani, folosirea banilor lichizi în zona euro a scăzut dramatic: de la 68% din plăți în 2019, la doar 40% în volum și 24% în valoare în 2024. Tot mai mulți europeni aleg cardul, smartphone-ul sau aplicațiile, majoritatea operate de companii private, adesea americane sau asiatice.

Pentru BCE, această tendință ridică o întrebare crucială: cum poate fi păstrat rolul banilor publici într-o lume în care numerarul se retrage? Piero Cipollone, membru în Consiliul Executiv al BCE, a subliniat că principala motivație a proiectului este „păstrarea beneficiilor banilor lichizi în era digitală”.

„Principalul motiv pentru emiterea unui euro digital este păstrarea beneficiilor banilor lichizi în era digitală”, a declarat Piero Cipollone, adăugând că „pentru a face acest lucru, trebuie să completăm banii fizici cu o formă digitală a acestora”.

Euro digital ar fi emis direct de banca centrală și ar funcționa la fel ca banii fizici, dar în variantă electronică. Utilizatorii ar putea să acceseze moneda printr-un portofel digital pus la dispoziție de bănci sau autorități publice.

„Ceea ce ne îngrijorează în mod special în Europa este că golul lăsat de scăderea utilizării banilor lichizi este umplut de soluții de plată non-europene”, a spus Cipollone, potrivit Euronews.com.

Plățile ar fi instantanee, gratuite și disponibile atât online, cât și offline, fiind la fel de simple precum atingerea unui card. Confidențialitatea ar fi garantată: BCE nu ar putea urmări tranzacțiile sau datele utilizatorilor. În plus, euro digital ar fi infrastructură publică, neutră și universal acceptată, spre deosebire de rețelele private care percep comisioane și colectează date.

Un avantaj suplimentar ar fi posibilitatea utilizării euro digital chiar și în situații de urgență – pene de curent, dezastre naturale – unde sistemele de plată clasice ar putea fi inaccesibile.

„Incapacitatea de a folosi bani fizici în tranzacțiile online sau pentru plăți digitale la punctul de vânzare ne privează de o opțiune de plată esențială”, a spus el. „Aceasta reduce reziliența, concurența, suveranitatea și, în final, libertatea consumatorilor de a alege cum plătesc”.

Economiștii avertizează că, odată cu declinul numerarului, dependența de infrastructura privată devine o amenințare la adresa suveranității monetare europene. Dacă BCE nu lansează euro digital, controlul asupra fluxurilor de bani ar putea migra tot mai mult către companii străine, reducând reziliența și libertatea consumatorilor.

Filippo Taddei, economist la Goldman Sachs, a atras atenția că aproape 30% dintre IMM-urile din zona euro preferă încă numerarul, dar fragmentarea actuală a pieței de plăți riscă să afecteze lichiditatea euro. În lipsa unei platforme standardizate bazate pe euro digital, banii privați și soluțiile non-europene ar putea domina.

Deocamdată, BCE se află în faza pregătitoare, care se întinde până în octombrie 2025. Abia apoi Consiliul Guvernatorilor va decide dacă trece la etapa de dezvoltare, ce ar putea dura încă doi-trei ani. Președintele Bundesbank, Joachim Nagel, estimează că lansarea realistă a euro digital va fi între 2028 și 2029.

Oficialii BCE au clarificat că euro digital nu are scop geopolitic și nu este menit să concureze dolarul ca monedă de rezervă globală. Este un instrument pentru europeni, destinat plăților de zi cu zi, menit să protejeze rolul băncii centrale în economie și să ofere cetățenilor o alternativă sigură și publică în era digitală.