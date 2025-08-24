Congresul american a adoptat recent Genius Act, un cadru normativ considerat esențial pentru piața stablecoin-urilor, estimată la aproape 288 de miliarde de dolari. Legea oferă un cadru de reglementare clar pentru tokenurile ancorate în dolar, care domină deja tranzacțiile globale.

Această decizie a pus presiune pe oficialii europeni, îngrijorați că stablecoin-urile americane ar putea câștiga teren și în Europa, slăbind poziția euro. Surse apropiate discuțiilor au declarat pentru Financial Times că, pentru prima dată, UE ia serios în calcul accelerarea proiectului euro digital.

O schimbare majoră de abordare vizează infrastructura tehnică a monedei digitale. Deși inițial se plănuia folosirea unei rețele private, oficialii discută acum posibilitatea ca euro digital să fie emis direct pe o blockchain publică, precum Ethereum sau Solana.

Susținătorii acestei opțiuni consideră că utilizarea unei rețele descentralizate ar crește transparența, ar stimula încrederea cetățenilor și ar răspunde mai bine preocupărilor legate de confidențialitate.

Banca Centrală Europeană promovează euro digital ca o soluție de plată gratuită și accesibilă în întreaga zonă euro, într-un context în care numerarul își pierde treptat relevanța. Oficialii consideră că această monedă ar consolida rolul euro la nivel global și ar oferi o alternativă sigură, garantată de banca centrală, în fața soluțiilor private.

Piero Cipollone, membru al boardului BCE, avertiza în primăvară că Europa „nu își poate permite să depindă excesiv de soluțiile de plată externe”. Noua legislație americană este percepută ca un risc direct, întrucât ar putea încuraja și mai mult folosirea stablecoin-urilor denominate în dolari.

China este în prezent cel mai avansat stat în ceea ce privește lansarea unei monede digitale naționale, yuanul digital fiind deja testat la scară largă. Marea Britanie analizează, la rândul său, introducerea unei lire digitale, în timp ce în Europa există stablecoin-uri private legate de euro, dar cu o valoare de piață redusă comparativ cu cele în dolari.

BCE a confirmat pentru Financial Times că explorează „tehnologii centralizate și descentralizate” în dezvoltarea euro digital, însă nu a luat încă o decizie finală privind arhitectura și calendarul proiectului.